Proměna práce s AI. České firmy mají do rutinního nasazení umělé inteligence ještě daleko

Nyní se máme nalézat mezi první a druhou fází, tedy mezi schopností komunikovat s lidmi v konverzačním jazyce směrem k fázi, kdy bude umělá inteligence schopna řešit základní problémy srovnatelně s vysokoškolsky vzdělaným člověkem. A protože to nejsou žádné akademické debaty, na chvíli se nad tím zastavme.

Pět etap k vyšší míře inteligence

Potřeboval jsem něco opravit na svém webu, ale je postavený na systému, který detailně neznám. Musel bych studovat dokumentaci, zabralo by mi to několik hodin času. Pak mě napadlo zeptat se umělé inteligence. Precizně jsem za minutku naformuloval svůj dotaz a dostal jsem precizní odpověď včetně doporučení služby, která mi pomůže problém vyřešit, a potřebných úprav zdrojového kódu. To je ta konverzační část umělé inteligence, kdy mi během pár minut byla podána vyčerpávající a správná informace, jakou bych jinak dostal od zkušeného programátora.

Ta druhá fáze by nastala, kdyby AI problém rovnou vyřešila. A k tomu je už jen ten pomyslný krůček.