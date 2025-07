O digitálních inkvizitorech aneb Obviní Zeman Peroutku z toho, že za něj články psala AI?

Zatímco se Ludwig stylizuje do role strážce akademické poctivosti, realita je mnohem prozaičtější. Ukázalo se totiž, že jím prezentovaný „nezvratný důkaz“ o Turkovu akademickém podvodu je jen výsledkem nekompetentního používání AI nástrojů a ignorování jejich základních limitů.

Chytrý marketingový tah

V krátkosti: Ludwigův „AI detektor - JustDone“ vyhodnotil Turkovu práci jako vytvořenou umělou inteligencí. Problémem ovšem je, že program stejně tak neomylně označil za AI výstupy i texty českých koaličních poslanců a europoslanců (včetně hyperaktivního lidovce Zdechovského, který se k Ludwigovu honu na Turka aktivně ihned přidal).

A teď přijde, slovy divadla Sklep, největší pumelice – za výtvor AI program nekompromisně označil dokonce vlastní texty Ludwigovy.

Nota bene kyperský „antiplagiátorský program JustDone“, který Ludwig použil, je spíše chytrým marketingovým tahem, který má lidi vystrašit, že u jejich diplomové/bakalářské/seminární práce či jiného textu je rozpoznatelné, že ho prý dělala umělá inteligence. A pak si máte zaplatit lepší verzi nebo nějaké kurzy o AI.

Vtipné je, že když zmíněnému programu dáte zkontrolovat třeba díla Karla Čapka nebo dokonce Ferdinanda Peroutky či Tomáše G. Masaryka, tak vám najde: obrovská shoda. Tedy i Čapkova Matka nebo Válka s mloky nebo díla Peroutkova či Masarykova údajně byla vytvořena za pomocí umělé inteligence. Jediný problém je, a to napadne i středoškoláka, že programy AI vznikly dávno po jejich smrti. Takže exprezident Miloš Zeman měl Ferdinanda Peroutku možná obvinit ne z příchylnosti k nacistům, ale ze zneužití umělé inteligence. Pro pět ran do „vlevo dole“ – kauzu „Hitler byl gentleman“ by asi nahradilo „Hitler byl robot“.

Jako šarlatánská předpověď počasí

Ludwig ale přesto trvá na svém. Dělá ze sebe spasitele pravdy a akademické integrity, zatímco v praxi jen plive obvinění a rozjíždí další kolo nadbytečné morální paniky. Jako by skutečných problémů v české kotlině nebylo i tak dost.

Jeho postup připomíná digitální hon na čarodějnice – přičemž on sám v roli samozvaného inkvizitora má v ruce místo důkazu jen kouřící kyperský marketingový klacek.

Přitom právě od člověka, který se prezentuje jako expert na technologie, bychom čekali elementární porozumění tomu, jak detekce AI skutečně (ne)funguje. Detektory generovaného textu mají obrovskou chybovost, nefungují spolehlivě ani v angličtině, natož v češtině (o brněnském hantecu nemluvě). A dokonce i OpenAI výslovně uvedla, že jejich detektor byl zatím příliš nepřesný – a tak jej prostě zrušila.

Místo věcné debaty jsme tak svědky typického českého „bububu“, které má s vědeckým přístupem společného asi tolik, co šarlatánská předpověď počasí podle stavu srsti jezevčíka. A Ludwig? Ten v tom celém hraje hlavní roli „aktivistického štváče“, který si plete digitální etiku s online lynčem.

Davová hysterie

Je v pořádku ptát se, kde jsou meze využití AI ve školství, ve zdravotnictví, v médiích, v politice. Ale není v pořádku někoho bez silnějších důkazů vláčet veřejným prostorem, jen protože to zrovna vypadá jako „populární téma“. A to platí, i když jde o (ne)populárního opozičního politika. Dokonce blonďatého Motoristu.

Datový vědec Ludwig místo podpory kritického myšlení jen přikládá pod kotel davové hysterie. Ať už si o politikovi Turkovi myslíme cokoli, rozhodně si nezaslouží být souzen podle vágních výstupů nespolehlivých nástrojů.