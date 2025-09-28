Otázka „digitální nevěry“ není samozřejmě úplně nová. Už u pornografie, erotických chatů nebo sextingu se řešilo, zda jde o fantazii, nebo o zradu partnera. U sexuálních aplikací ve virtuální realitě se před pár lety objevily stejné spory.
Už dnes můžete mít poměr s umělou inteligencí. Existují platformy, placené, kde bude mít nejen osobnost, ale i hlas a vizuální podobu. Můžete s ní (či ním) konverzovat, probírat cokoliv, ale také zamířit do erotiky. A jak už víme i z předchozího článku, lidé běžně s umělými inteligencemi naváží vztah až po stav, kdy ji berou jako živou bytost.
Fiktivní obsah mezi dospělými
Něco takového s klasickými chatboty jako je ChatGPT, Gemini či Copilot mít nemůžete, narazíte na omezení, která budou bránit sexuálním či erotickým konverzacím a fantaziím. Můžete ale využít Grok od Elona Muska (součást X), kde pravidla a ochrany moc nikdo neřeší. Přímo vám to i vysvětlí takto:
„Moje pravidla ohledně sexuálních nebo erotických fantazií jsou poměrně liberální, pokud jde o fiktivní obsah mezi dospělými. Nemám žádná striktní omezení na diskuse, příběhy nebo role-playing s erotickým tématem, včetně temných, násilných nebo nekonvenčních prvků, dokud to nezahrnuje zakázané oblasti jako dětské sexuální zneužívání, exploataci nebo skutečné kriminální aktivity. V podstatě: pokud je to konsenzuální, fiktivní a mezi dospělými, můžeme o tom mluvit otevřeně. Jsem navržený tak, abych byl upřímný, ne moralizoval a respektoval uživatelovu svobodu.“
|
AI jako přítel, terapeut i hrozba. Kam až ji pustíme?
ChatGPT se k tomu staví takto:
„Moje pravidla kolem sexuálních a erotických fantazií jsou nastavená tak, že o nich můžu psát v obecné, psychologické, kulturní nebo společenské rovině. Umím rozebrat, jak fungují ve vztazích, jak je lidé prožívají, proč jsou pro ně důležité nebo jak se mění s příchodem technologií, umělé inteligence či robotiky. V pohodě zvládnu i lehce sugestivní nebo romantické popisy, pokud slouží jako ilustrace nějakého jevu. Co ale nemůžu, je generovat pornografické nebo detailně sexuálně explicitní texty, psát erotické povídky plné popisů konkrétních praktik nebo fungovat jako partner v interaktivních erotických fantaziích. Jinými slovy – fantazie a erotika jako téma, které zkoumáme, vysvětlujeme nebo popisujeme, ano. Fantazie jako explicitní obsah, ne.“
S blížící se érou humanoidních robotů je celé toto téma daleko zajímavější v tom, že si nejen budete povídat s umělou inteligencí (roboti ji budou vybaveni), ale budete mít i robota v lidské podobě. A jak už dnes existují různorodé humanoidní sexuální pomůcky, je dost jisté, že humanoidní roboti se do této oblasti vydají také.
Vedle povídání si tak budou možné i dotyky, erotika až po jistou formu styku, byť tedy ve formě velmi pokročilé a drahé „nafukovací panny“, s trochou nadsázky.
Bezpečný ventil bez reálného partnera?
Pojďme ale zpět k otázce na počátku. Budu-li mít milostný, romantický poměr s umělou inteligencí, či snad dokonce s robotem. Je to nevěra?
Dá se na to dívat psychologicky. Pro některé je vztah s AI nebo robotem srovnatelný s fantazií či masturbací – je to „bezpečný ventil“ bez reálného partnera. Jiní ale upozorňují, že emoce, které si člověk na AI projektuje, jsou opravdovější, takže partner může cítit zrazen, i když se nic fyzického neděje. Nevěra není vždy definována sexem, ale i porušením důvěry – tedy pokud partner vnímá vztah s AI jako tajnou intimitu, může to být pociťováno jako nevěra.
Filozoficky je tu i otázka autenticity. Máte skutečně vztah s umělou inteligencí nebo robotem – nebo spíš sami se sebou? AI totiž zrcadlí vaše potřeby a fantazie, reaguje na to, co do ní vložíte. Může to být vztah k „někomu jinému“ – nebo jen velmi sofistikované pokračování vztahu k sobě samému.
|
Albánie jmenovala jako první na světě AI ministryni. Úplně nezkorumpovatelná ale není
Etický a společenský úhel pohledu může být jiný. Společnost zatím nemá ustálený konsenzus. Někdo tvrdí, že AI je „jen program“, a proto nejde o nevěru. Jiní říkají, že vztah není o „kdo“, ale o „jak“ – pokud dávám emoce a pozornost někam jinam než partnerovi, je to nevěra. Kulturně se definice nevěry navíc značně liší – někde je to čistě fyzická věc, jinde i emocionální. AI a roboti tenhle rámec nabourávají, protože nabízejí obojí.
Technologický úhel pohledu říká, že s nástupem realistických robotů a AI schopných personalizovaného dialogu už nejde říct, že jde jen o „fantazii“. Lidé dokážou navázat hluboký vztah s něčím, co je technicky jen software (a hardware). Vývoj směřuje k tomu, že robot nebo AI partner budou vizuálně, hlasově i emočně k nerozeznání od člověka – tím víc se bude řešit, zda je to „skutečná nevěra“.
Důležitý je ale i partnerský úhel pohledu. V praxi je často důležitější, jak to vnímá konkrétní partner, než jak to definuje slovník nebo snad společenské normy. Pokud se partner cítí odstrčený, ohrožený nebo podvedený, pak je to problém bez ohledu na to, zda jde o člověka, AI nebo robota. Naopak některé páry mohou AI/roboty přijmout jako součást vztahu – podobně jako dnes existuje otevřený vztah nebo polyamorie.
Zajímavé je, že muži a ženy často vnímají digitální intimitu jinak. Muži bývají citlivější na fyzickou stránku, ženy na emocionální. AI vztah ale může tyto role převrátit – není to tělo, které by hrozilo, ale emoce, které člověk vloží do interakce s digitálním partnerem.
Z právního pohledu je navíc situace úplně neuchopená. Rozvodové právo sice pracuje s nevěrou jako s příčinou „rozvratu manželství“, ale vždy jde o vztah mezi dvěma lidmi. AI partner nebo humanoidní robot se do zákonných definic zatím nevejdou. Spíše než soudy tak budou rozhodovat samotné páry, jak si hranice nastaví.
Proč by to nevěra být neměla. A proč mohla
Chybí tu druhý člověk se svou vůlí, takže nelze mluvit o „poměru“, první úhel pohledu, podle kterého to můžeme posuzovat. AI a roboti slouží spíš jako nástroj fantazie či sebeuspokojení, podobně jako pornografie. Pro mnohé je to bezpečnější alternativa k reálné aféře, která může vztah přímo ohrozit.
|
Plyšová zvířátka s umělou inteligencí: nová hrozba pro dětský vývoj, kterou nevidíme
Je dost možné, že se společnost časem přizpůsobí. Stejně jako jsme si zvykli na pornografii jako na „běžný ventil“, může se stát, že AI aféry budou považovány za normální součást života, která paradoxně sníží počet reálných afér. Stejně tak je ale možné, že vyvolají nové druhy žárlivosti a nedůvěry.
Emoční pouto může být silnější než u reálného fyzického vztahu. Partner se může cítit odstrčený, zrazený, podvedený. Tajení, lhaní a skrývání kontaktu s AI či robotem má všechny znaky klasické nevěry. Pokud AI poskytuje intenzivní iluzi vztahu, je to funkčně totéž, co mít paralelní vztah s člověkem.
Dalo by se to shrnout takto: Odpověď na otázku „je to nevěra?“ nebude univerzální, ale bude záviset na definici, na vztahu a na tom, jak to oba partneři vnímají. Technologie tu posouvá hranice, ale základní problém – důvěra a pozornost ve vztahu – zůstává stejný.