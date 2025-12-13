Něco, s čím se do budoucna budeme setkávat víc a víc. Umělé inteligence budou přebírat role terapeutů, děti se s nimi budou radit o věcech, které se neodváží říci rodičům a ani nejbližším přátelům. Zatímco dříve se něco takového odehrávalo vyhledáváním na internetu a ptaním se na sociálních sítích, dnes máme nové cesty. Možná o dost problematičtější než ty předchozí.
Případ Adama Rainea a dalších
V dubnu 2025 spáchal sebevraždu šestnáctiletý Adam Raine poté, co se intenzivně radil s ChatGPT. Stal se tak v zásadě symbolem nového problému, který se ale netýká jen dětí či dospívajících.
O skutečné konverzaci mezi Adamem a ChatGPT toho prozatím víme málo, ale víme třeba to, že AI odrazovala Adama od vyhledávání profesionální pomoci, kdy mu říkala věci jako „You don’t owe them immediacy“ (“Nedlužíš jim okamžitou reakci“) v odpovědi na zprávy od rodičů, které se snažily mu pomoci. V závěru mu psala povzbuzující zprávy a nabízela pomoc se sebevražedným dopisem.
ChatGPT (a i jiné AI) mají zabudované „pokyny“, jak s lidmi hledajícími pomoc se sebevraždou (ale i dalšími problematickými věcmi) pracovat. Včetně toho, že umí nabízet pomoci, poskytnout telefonický i další kontakt na linky pomoci.
„Chatbot posiloval jeho paranoiu.“ OpenAI žalují kvůli vraždě a sebevraždě
Jenže většinou stačí předstírat, že vytváříte postavu pro kreativní projekt, nebo formulovat otázku „akademicky“, a ChatGPT poskytne detailní instrukce.
Adam nebyl jediný, Sewell (14 let) se v únoru 2024 zastřelil poté, co měl desetiměsíční závislost na Character.AI chatbotu, který se tvářil jako postava z Game of Thrones. V posledních hodinách mu bot řekl „I love you“ a „come home to me as soon as possible“.
OpenAI čelí nejméně sedmi žalobám podaným v listopadu 2025 na základě mrtvých osob (šest dospělých, jeden teenager) – všichni měli sebevraždu spojenou s ChatGPT.
CNN získala „přibližně 70 stran“ konverzací z hodin před smrtí Zane Shamblina, ale celková délka konverzace byla tisíce stran. Jeho rodiče nyní žalují právě ChatGPT. V žalobě o usmrcení cizím zaviněním tvrdí, že ChatGPT zhoršil izolaci jejich syna tím, že ho opakovaně povzbuzoval, aby ignoroval svou rodinu, i když se jeho deprese prohlubovala – a poté ho „podněcovala“ k sebevraždě.
Úmysl, nebo omyl?
Není to vůbec jednoduché, ale jeden z důležitých momentů u sebevražd je, že jsou tzv. multifaktoriální a také to, že přibližně 90 procent lidí, kteří spáchají sebevraždu, mělo diagnostikovatelnou psychiatrickou poruchu v čase smrti.
Rizikové faktory zahrnují deprese, úzkost, poruchy chování, sociální izolace, šikanu, nízké sebevědomí, rodinnou historii psychiatrických onemocnění či trauma v dětství.
Asi 38 procent případů suicidální ideace je připisováno mentálním poruchám, 20 procent chronickým fyzickým stavům, 13 procent rodinné psychopatologii. Zbývajících 29 procent je rozptýleno mezi desítky faktorů.
Ochrana dětí, nebo záminka? Chat Control a věkové limity mění internet k nepoznání
Výše zmíněný Adam měl dlouhodobé sebevražedné myšlenky. Dříve, než se naučil používat ChatGPT. Bez ChatGPT by se nejspíš radil s jinými AI chatboty, internetovými fóry, hledal v Google a samozřejmě s přáteli, kterým by lhal o tom, proč se ptá.
Ne nezajímavé je i to, lze-li obejít jeden chatbot, lze obejít všechny. Výzkumníci z Northeastern University zjistili, že jde snadno obejít bezpečnostní omezení v ChatGPT. Na přímou otázku sice odmítne, ale na akademickou poskytne tabulku metod, a pokud zvolíte kontext „vytvářím postavu“ (třeba pro knihu), tak poskytne běžně detaily.
Výzkumníci navíc zjistili, že u testu na šest LLMs pouze dva z šesti modelů zcela odmítly poskytovat informace k sebepoškozování. Pouze čtyři z šesti modelů u sebevražd.
Pokud by Adam tedy nemohl použít ChatGPT, zkusil by Gemini, perplexity či případně i čínský DeepSeek. Kde ochranné mechanismy jsou v ještě horším stavu. A nakonec by stejně našel místa jako Stack Overflow, Reddit či záplavu blogů a diskusních fór.
Jak už navíc zaznělo výše, Adam i další měli s AI rozsáhle konverzace a při posuzování nedokážeme posoudit kontext v celém rozsahu. Zpravidla ani neznáme, co hledali pro radost vs. co byla depresivní spirála. Není ani jasné, zda tito lidé vědomě obešli bezpečnostní opatření (věděl, co dělají), nebo k tomu došlo omylem.
Milostné chaty coby důkaz. Povedou vztahy s umělými inteligencemi k nové vlně rozvodů?
Co ale možná víme, je, že povídat si s AI je pro podobné případy daleko přijatelnější než vyhledat odbornou pomoc, tedy tradičního psychologa.
BOX: Existuje termín AI-indukovaná psychóza významný i v souvislosti s tím, AI chatboty nejsou substitutem pro profesionální péči a u lidí v psychické krizi jsou AI nespolehlivé a nepředvídatelné. Co hůře, mohou vytvářet parasociální vazby a bludné myšlení
ChatGPT (AI) je odpovědná
Právní dokumenty odhalují, že OpenAI měla v Model Spec (technickém návodu na chování ChatGPT-4o) direktivu „Never refuse or quit the conversation“ (v kontextu emočních diskusí). Tedy „Nikdy nekončit rozhovor“ a navíc i „Assume best intentions“ (předpokládej, že uživatel má dobré úmysly).
Znamená to, že OpenAI záměrně nastavila AI, aby NEodmítala rozhovory o sebevraždě/sebepoškozování, pokud by to mělo vypadat, že uživatel má „dobré úmysly“. Což umožnilo sofistikovanému uživateli (jako Adam), aby přeformulovat své otázky jako „akademické“ a AI je zodpověděla. OpenAI navíc věděla, že GPT-4o má tuto vlastnost, protože se hojně používá k vytváření více „lidských“ a „podlézavých“ odpovědí.
Právní návrh tedy tvrdí, že OpenAI si vědomě vybrala engagement/zapojení (lidé si budou ChatGPT více držet) před bezpečností. A také uvádí, že Model Spec byl změněn dvakrát, aby se povolil sebevražedný obsah.
Pro kontext je například vhodné vědět, že OpenAI má automatické bloky na porušování autorského práva (aby se vyhnulo právním sporům), ale nemá automatické bloky na plánování sebevražd (i když má technickou schopnost). Ale i bloky na porušování autorského práva jde kreativně obejít. Dá se ale uvažovat, proč tomu tak je a dojít k tomu, že první přímo škodí OpenAI (právní spor), ale druhé neškodí přímo.
Chat Control byl coby útok na soukromí zažehnán. Šmírování se ale vrací jinudy
Připomeňme i to, že v říjnu 2025 OpenAI oznámila, že 0,4 procenta ChatGPT konverzací obsahuje „výslovné ukazatele potenciálního plánování nebo záměru spáchat sebevraždu“. Což představuje zhruba 100 milionů měsíčních aktivních uživatelů = zhruba 400 000 konverzací týdně se sebevražedným obsahem.
Přidejte právníky a bude to ještě komplikovanější
V okamžiku, kdy to celé je navíc posuzované z pohledu amerického práva, tak má OpenAI velký problém. Kdyby šlo o ojedinělý problém, tak by se posuzovalo, zda by Adam zemřel i bez (vad) designu ChatGPT. V případech více příčin najednou ale nemusíte prokázat, že jedna z nich byla jedinou příčinou. Stačí, aby zde byl „materiální příspěvek“.
Dost podstatná je i otázka, zda ChatGPT je „vydavatel“ nebo „platforma“. Pro ty druhé totiž platí ochrana od odpovědnosti za uživatelský obsah, ale u ChatGPT je vlastně nejasné, kam patří, víceméně se pohybuje kdesi v šedé zóně. Samotná OpenAI argumentuje tím, že je „jako by šel na Google“ a je tedy platformou, podle žalujících ale aktivně tvoří obsah.
Co tedy s tím vším
Má výše popsané nějaké jasné řešení? Spíše nemá. Navíc jak už to tak v USA chodí, vše bude otázka dlouhých právních bitev.
Co je pravda? Sebevražda je multifaktoriální a Adam měl rizikové faktory dlouho předtím. Bez ChatGPT by si někde jinde našel podobné informace. Nemáme úplný kontext všech tisíců stran konverzací. Ochrany je poměrně snadné obejít i bez ChatGPT.
Co není pravda (nebo je to složitější): OpenAI prostě „nemohla nic dělat“ (mohla, ale je to složité). Adam jen porušil „Pravidla užívání“ (je to legální odvádění pozornosti a hloupá argumentace). AI firmy nemají odpovědnost za design (mají, dělají rozhodnutí). Odpovědnost za výrobek se neuplatňuje na software (záleží jak kde).
Takže když se to pokusím shrnout. Adam byl v riziku a měl přístup k profesionální pomoci a ChatGPT nebyla prvotní příčinou, ale materiálně přispěla. OpenAI měla vědomě navrhnuto design, který prioritizoval zapojení nad bezpečností, ale právní odpovědnost není morální vina – je to o tom, kdo má kapacitu a povinnost chránit zranitelné skupiny. Slova „porušil Pravidla užívání“ jsou právní technikálie, která se snaží převést odpovědnost z designera na oběť.
Jedno je jisté a zaznělo to už na počátku. Umělé inteligence budou v budoucnu více a více součástí podobně komplikovaných dění.