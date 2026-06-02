Politici a soudci, na záda vám dýchá umělá inteligence. Netýká se to však jen vás, ale nás všech

Přiznejme si, že při pohledu na některé televizní debaty či nekonečné politické přestřelky taková myšlenka nemusí působit absurdně. Než se však někdo začne obávat vlády robotů, berme následující řádky jako intelektuální hříčku. Možno najít nejméně tři oblasti – předvídatelnost, rychlost a lidské ego –, v nichž by umělá inteligence měla oproti lidským politikům a soudcům nespornou výhodu.
Předvídatelnost
Politika je často uměním zapomínat. Co bylo řečeno před volbami, bývá po volbách vykládáno poněkud jinak. Možná pamatujete „fialové výtečníky“, kteří se dušovali, že nebudou zvedat daně… A jak to dopadlo, vidí na konci května každý. Do konce května je mimo jiné nutné zaplatit zvýšenou daň z věcí nemovitých, lidově z bytů a baráků.
Výrok z minulého roku je náhle omluven tím, že byl „vytržen z kontextu“. A sliby z předvolebních billboardů se mění ve „vize“, jež vlastně nikdy nebyly závazkem. Umělá inteligence nic takového nepotřebuje. Nepodléhá momentálním náladám, netouží po znovuzvolení a nemá potřebu přepisovat vlastní minulost.
Kdyby rozhodovala podle předem nastavených pravidel, rozhodovala by stejně dnes i zítra.
Legitimní otázkou je, kdo by ta pravidla nastavil? Třeba voliči? Načrtnutá dlouhodobější konzistence může znít nudně, ale v prostředí, kde občan často netuší, jaký názor bude mít politik či politička příští týden, má předvídatelnost svou cenu.
Rychlost
Každý, kdo někdy jednal s úřady nebo se dostal do soudního sporu, ví, že čas plyne v těchto institucích zvláštním způsobem. Zažil jsem nedávno nemilou zkušenost, kdy jsem čekal skoro půl roku, než mi soud napsal tři věty. Kvůli nim však stálo jiné zásadní řízení.
Umělá inteligence dokáže během několika sekund projít tisíce stran textu, porovnat rozhodnutí z minulosti a vyhodnotit obrovské množství informací. To, co dnes zaměstnává celý tým lidí na týdny, zvládne software za zlomek času. Občanům by bylo vcelku jedno, zda rozsudek nebo správní rozhodnutí připravoval člověk či počítač. Mnohem více by je zajímalo, že se výsledku dočkali v rozumné době. O rychlosti u politiků raději nemluvit, než sepíší a vyladí dvě věty do novely zákona, často jim to trvá roky.
Lidské ego
Třetí výhoda souvisí s něčím, co je možná největší slabinou veřejného života, s lidským egem.
Politik je jen člověk. Touží po uznání, popularitě, vítězství nad soupeři. Někdy se rozhoduje podle toho, co je správné, jindy podle toho, co dobře vypadá v průzkumech veřejného mínění. A občas podle toho, co mu poradí marketingový tým.
Umělá inteligence nic takového neřeší. Nemá ambice stát se předsedou strany. Nezakládá si profily na sociálních sítích, kde několikrát denně emotivně píše, jak je neskutečně pracovitá, a co bychom si bez ní počali, kdybychom příště vybrali jinou. Neurazí se kvůli kritickému článku. Nepotřebuje potlesk na sjezdu ani obdiv televizních kamer. Nedohazuje kamarádům a příbuzným dobře placená místa v dozorčích radách. Její výstupy mohou být chybné, ale určitě nebudou motivovány ješitností.
Přiučení od AI
To všechno zní lákavě. Navzdory tomu by bylo chybou se domnívat, že by umělá inteligence mohla lidské politiky a soudce v nejbližších letech nahradit. Demokracie není účetní program. Soudnictví není kalkulačka. Za každým zákonem a za každým soudním sporem stojí lidé se svými osudy, emocemi a často i tragédiemi.
Právo není jen soubor paragrafů, ale i schopnost chápat okolnosti konkrétního případu. A politika není pouze hledání optimálního řešení, ale i střet hodnot a představ, jak má společnost vypadat. Proto zůstane člověk ještě dlouho nenahraditelný. Navzdory tomu by nebylo špatné, kdyby se někteří politici i soudci od umělé inteligence něco přiučili. Třeba schopnosti držet se faktů, rozhodovat konzistentně a méně podléhat vlastnímu egu.
Kdyby se to podařilo, možná bychom nakonec zjistili, že nepotřebujeme, aby vládly stroje. Stačilo by, aby se lidé občas chovali rozumněji. To by byla inovace, na kterou veřejnost čeká podstatně déle než na příchod nové báječné umělé inteligence. Shrnuto, politici a soudci, více se snažte, na záda vám dýchá umělá inteligence. Ale netýká se to jen jich. Snažit se budeme muset všichni, jinak nás roboti, které jsme stvořili, semelou.