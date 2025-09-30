Nejvyšší čas zavést po „hand made“ taky značku „brain made“

Napiš fejeton jako Kvačková, požádala jsem vemlouvavým hlasem svůj tablet a čekala, že se taky pobavím, jenže nepobavila. Já se vyděsila. Smysl to to totiž dávalo ne „skoro“, ale úplně. Odpovídal i styl a formulace byly tak uvěřitelné, že by musely zmást i průměrného soudního znalce. Ano, to psala Kvačková, potvrdil by v posudku, za který by pak vystavil tučnou fakturu.
Ptáte se, proč, když to bylo v zásadě věrné, zmiňuji zděšení? Protože jsem to nepsala! Protože ani téma nebylo moje! A protože to bylo vlastně úplně blbé! Blbé a dokonalé.
Vybavily se mi úvahy různých expertů, kteří předpovídají, které lidské profese umělá inteligence nahradí, a usuzují, že ani s romány nebude třeba se pachtit. Postačí zadat pár tezí a autor může jít místo okusování tužky nebo hrbení nad počítačem klidně do fitka. Jenže já takové knihy nechci číst! Já chci příběhy z masa a kostí a fejetony z mozkových závitů, těch, co se klikatí v hlavě, která občas bolí, plešatí nebo se točí z radosti. A uvažuju, jak se nenapálit. Jak si nekoupit knížku, o níž mi až po padesáti stránkách, nebo dokonce ještě později, dojde, že dílo nemá biologický původ.
Otevřu svůj počítač a v Číně už jsou zvědaví, co zas napíšu
Taky vám při tom výrazu naskočily biopotraviny? Mně jo, a hned mne taky napadlo, že by se s potravou pro duši mohlo zacházet podobně, jako s potravou pro tělo. Když existují nudle prodávané jako „domácí“, housky jako „ručně dělané“ a rajčata bez chemie jako „bio“, proč by nemohlo existovat něco podobného i pro psané slovo? Samozřejmě i se symboly. Symboly jsou důležité kvůli názornosti. Zelená „férová“ žabička prozrazuje na první pohled, že se při výrobě produktu dbalo na udržitelnost a dodržování standardů pro ochranu přírody a lidských práv, „spokojený králík“ udělá dobrou službu citlivějším konzumentům bílého masa.
Zvířátko pro férové texty by se jistě našlo taky, ale vhodnější by asi byla hlava, myslím lidská. Samozřejmě jen ve zjednodušené siluetě, aby se nepoznalo, jestli je mužská nebo ženská, aby nebyly mrzutosti.
Mrzutosti by však mohly vzniknout i v anglickém označování. Když napíšete „hand made“ nebo „home made“, všichni vědí, že jde o ruční či domácí práci a přitom to zní genderově neutrálně. Ale pokud byste chtěli říct, že je něco „man made“ neboli vyprodukované člověkem, mohlo by to taky znamenat, že autor byl muž. Angličani totiž mají, kdoví proč, pro člověka stejný výraz jako pro muže, takže bude třeba vymyslet něco jiného. Navrhuju „brain made“, čili vyprodukováno mozkem. A hned hlásím: předchozí řádky jsou „brain made“.