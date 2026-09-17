Kouzelné sluchátko internetového věku. Tvorbu AI poznáme podle toho, že je „bez chuti a bez zápachu“

Uchvatitel umělá inteligence se natolik vypilovala na zkušenostech inteligence organické, až ji začala vytlačovat. Ani se nedá říct pozvolna. Bere to od okraje, nenápadně. Zvedá telefony na zákaznických linkách, vyřizuje rutinní administrativu, dělá skladníka v logistických skladech, řídí auto na dálnici, pilotuje dron, píše školní úkoly a v poslední době, čím dál víc, se v tom psaní roztahuje a zabydluje a cpe se do kreativních odvětví. Nebo aspoň do odvětví, co by taková být měla.
Z živého domu
Kultura v úzkém a širokém slova smyslu, tedy plody lidské tvořivosti a vespolnosti, určuje osnovu Z živého domu. Protože co může být živější než kreativita, kreace a někdy i kreatury? Kateřina Surmanová je spisovatelka a novinářka, působila v Lidových novinách coby vedoucí domácí redakce, a nyní se s rubrikou mírně vrací, protože podlehnout pocitu vlastní nepostradatelnosti je snadné. A živé.
Nejmarkantněji se rozmohla v marketingu a službách pečujících o klientovo dobré jméno nebo prodeje jeho tovaru. Virtuální prostor (V horších případech i papír, protože co ty nebohé stromy komu provedly?) zaplavují výplody virtuálních mozků, kde je chroupají virtuální softwary, aby vyhodnotily, kolik kliků, jakou délku setrvání a míru scrollování to přineslo. Takový had, co se od vlastního ocasu dokousal až k hlavě, mohutně polkl, a nezbylo nic.
Texty vygenerované umělou inteligencí, pokud si ta živá nedá ani trošku námahy, aby dokonale hladké a nevýživné prameny sympaticky zacuchala, se nápadně a otravně podobají. Pořád stejné obraty, stejná výstavba, stejná stylistika a slovní zásoba, stejná gradace argumentu. Hodně omáčky, teče to přes okraje a sviní stoly, ale kus pořádného masa aby pohledal.
Emoce, vzpomínka, zkušenost
Že se řídké šlichty trh přejedl, je taky zjevné. V inzerátech se pořád častěji objevuje požadavek, aby rekrut zvládl s nástroji AI zacházet, ale aby se nedal vláčet a rozpoznal její přefouklé výplody. Uhranutí tím, jak je to snadné, když textovou práci odvede stroj, se přetavilo do výsměchu. Mentální žaludky se zkazily.
V literárním světě okouzlení stále trvá, přičemž tady je to jev daleko nebezpečnější. Nedávno proběhl vědecky dozorovaný text, jestli kontrolní skupina lidí pozná, zda čte báseň od umělé inteligence nebo od člověka. Závěr zněl, že bezpečně se to rozlišit nedá. Podobné zkoušky se provádějí i s prózou. Vznikají knihy od AI autorů, zastřeně i přiznaně. To ani nepoznáš, mávne cynik rukou, už i ti vědci to říkají.
|
Nechme české autory psát. Irsko si své literáty hýčká a vůbec na tom neprodělává
Ale poznáš. Chce to nejspíš jen čas. Zrovna na tom zmíněném public relations se to ukazuje skoro až nahatě. Je významová nuance mezi nahý a nahatý, že? To první je prostý fakt, holý (haha) a strohý popis toho, že osoba na sobě nemá šaty, protože se svlékla třeba u lékaře nebo se jde saunovat. To druhé se prohlubuje přídechem do jistého šoku, do emoce. Nahatý? Teď ve dne na ulici? Teď v obýváku před návštěvou? Jestlipak by si toho umělá inteligence uměla povšimnout. Nemyslím toho naháče vedle obývací stěny se svátečním porcelánem, myslím těch drobných citových zabarvení, na které nereagujeme inteligencí, nýbrž emocí, vzpomínkou, zkušeností. Protože to je ono – podle toho poznáš rozdíl. Nejde o samotný text, podstata spočívá v kontextu, v tomto případě v prožitku. Nejen na straně čtenáře, ten teď výjimečně zastává vedlejší úlohu: tu hlavní pro tentokrát svěřme autorovi.
A k čemu to všechno?
Vůbec nejde o to, jestli jsou kniha nebo scénář rychle hotové, jestli mají správnou proporci kladných a záporných nábojů, jestli je tu dost šoků a zvratů a romantiky a krátkých kapitol. Tvoření je puzení, nutkavá potřeba a slastná radost, někdy bolestná, ale vždycky niterná, osvobozující a naplňující.
|
Kdo kandiduje, je rovnou sprostý podezřelý. Jak tohle přemýšlení o politice změnit?
Pokud naklepu jedním až deseti prsty do příkazového řádku, aby mi virtuální a všehoschopný asistent vyplivl román o třech stech normostranách, kde se budou mít rádi hokejisti, ale šatna jim to nepřeje, protože tento směr v prodejích trenduje, asistent vyplivne. A třeba se to i bude prodávat a třeba to i bude dojímat, ale k čemu to bude mně jako tvůrci? Takové falzum možná naplní břicho, ale určitě ne srdce a sny.