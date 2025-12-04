Nevěřte slepě AI, pane advokáte. Ústavní soud poprvé vykročil na pole umělé inteligence

Je to otázka, která docela dělí společnost. Ve vyhrocené podobě na ty, kteří v AI vidí spásu, a na ty, kteří v ní spatřují hrozby. Ve středu se k ní poprvé vyslovil český Ústavní soud. Ve věci dosti banální, ale musíme to brát tak, že jde o první vlaštovku.
Ústavní soud vyměřil pořádkovou pokutu 25 000 korun advokátovi, jenž zastupoval klienta vedoucího spor o povolení k přechodnému pobytu v České republice. Advokát podal ústavní stížnost, pro její vypracování použil nástroj generické umělé inteligence a dokument poslal na ÚS. Ale ouha. Použitá AI „halucinovala“, jak se v branži říká. Prostě si dost vymýšlela. Třeba neexistující judikaturu. Nebo některá z celkem 12 citovaných rozhodnutí Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.
Je to zločin? Překročení zákona? Ne, je to banalita, ale Ústavnímu soudu ta banalita přidělala dost práce a „sežrala“ dost času, než zjistil, které z argumentů ve stížnosti jsou vymyšlené či „vyhalucinované“. Proto ve verdiktu udělil pořádkovou pokutu.
Bude nám velet ten, kterému nerozumíme?
Ústavní soud tím verdiktem v jádru sděluje, že umělou inteligenci nelze zakázat a jen těžko ji lze účinně reglementovat. Ale může vymáhat odpovědnost za „halucinace AI“, za výmysly umělé inteligence, jež se dostaly do ústavní stížnosti, na člověku, který stížnost podal. Jistěže mu nemůže zakázat, aby při své práci AI používal, a je to dobře. Ale může ho pokutou přimět k tomu, aby tu práci AI osobně a účinně zkontroloval.
|
Věříte v AI? Po ztrátě víry v náboženství, média, vládu a vědu zbývá umělá inteligence
Ano, takové sdělení může působit jako banalita. Tedy ve srovnání s tím, čeho se obávají lidé „od fochu“, ti, kteří jsou s umělou inteligencí obeznámeni více.
Tvrdě to v létě médiím řekl Daniel Kokotajlo, jeden z těch, kteří ve společnosti OpenAI stáli u zrodu generické umělé inteligence (modelu ChatGPT). Prý už v roce 2027 může fungovat superinteligentní AI, jež bude v každém oboru lepší a rychlejší než člověk. A hrozbu shrnul takto: „Vyvineme-li systém, který je inteligentnější než nejchytřejší lidé, systém, který řídí naši ekonomiku a obsluhuje roboty, ale o kterém nevíme, zda je upřímný a spolehlivě se řídí našimi pokyny, máme problém. Právě jsme předali kontrolu nad svou budoucností systému, kterému nerozumíme.“
Toto je pohled do technologických výšin pro běžné lidi nepochopitelných a nevysvětlitelných. Ale i nižší, dnes již užívané úrovně přinášejí – přesněji řečeno posilují – společenské hrozby. Třeba takové, o kterých mluví vědecký moderátor ČT Daniel Stach: „Nemyslím si, že umělá inteligence ovládne lidstvo natolik, že uhlík, ze kterého my lidi jsme, si vezme, použije ho na něco lepšího a tím nás všechny zabije,“ řekl pro web iDNES.cz. „Větší obavu mám z toho, že se jejím přičiněním rozpadne elementární důvěra, na níž je společnost postavená.“
Jinými slovy, že bude stále těžší rozlišit skutečnost od výmyslu. Až dosud to bylo jakž takž průhledné. Když videa z Gazy ukazovala trpící děti s šesti prsty na rukou, našinec si pomyslel cosi o humpolácké práci s AI. Jenže takto průhledný amatérismus rychle vymizí.
Na profesionály znalé práva jsou páky
Jak se s tím popasuje lidská společnost na úrovni států a jejich justice? To je těžké předvídat. Vždyť samotný model ChatGPT byl představen teprve před třemi lety.
|
Zavolá vám hlas a zní jako příbuzný. Čech v USA pomáhá zabránit zneužití umělé inteligence
Českému Ústavnímu soudu je třeba přiznat, že i když začal banálním případem, do nového tématu se pustil. Aspoň na té úrovni, kterou je schopen chápat a prokázat. Ostatně sami jeho specialisté při zkoumání stížnosti zhotovené s pomocí AI poznali, jak náročný proces to je. A byť pořádková pokuta 25 000 korun působí banálně, je to teprve potřetí, kdy ji Ústavní soud udělil. Poprvé v roce 2005: pokutoval exekutora, jenž odmítl poskytnout soudem vyžádaný spis. Podruhé v roce 2012: pokutoval poslance z KSČM a ČSSD, kteří trvali na veřejném jednání o reformních zákonech, ale jejich zástupce do Brna nepřijel. Potřetí teď.
AI působí jako džin, který je venku z láhve a nelze ho vrátit. Rozeznat realitu od výmyslu je stále těžší. Společnost se bude dál štěpit a každá její část bude přísahat na „svou realitu“. Tomu Ústavní soud zabránit nedokáže. Ale jde-li o profesionály znalé práva, „odpovídají i za případnou halucinující argumentaci umělé inteligence“. Takhle to stojí v usnesení Ústavního soudu. Někdo možná řekne, že je to marná snaha, ale zaplaťpánbůh za ni.