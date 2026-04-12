A přesto bych si při prognózování budoucího hodnocení naší doby nevsadil na to, že bude jednou popisována právě tímto neveselým způsobem. Snad nejsem přílišný optimista, ale věřím, že válečně naladění vládci své boje jednou ukončí a svět poté bude lepší. Možná dokonce lepší, než býval dřív.
Na jaké hodnocení druhé poloviny třetí dekády jedenadvacátého století bych si tedy vsadil? Rozhodně na to, které tyto roky spojí s prudkým rozvojem umělé inteligence (AI). Domnívám se, že tato technologie představuje velký kvalitativní skok ve vývoji lidstva a má potenciál stát se civilizačním zlomem, který změní život každého člověka.
Dynamika rozvoje AI
Na začátku je potřeba vysvětlit, čím AI rozhodně není. Rozhodně tedy není jen o něco chytřejším a tak trochu jiným vyhledávačem na internetu, než je Google nebo třeba český Seznam. Toto tvrzení není, zvláště ve starší generaci, neobvyklé, a ukazuje buď na nedostatečné seznámení s AI, anebo na snahu popřít existenci čehosi převratného, co nyní začalo zasahovat do našich životů. V medicíně bychom to označili za fázi popření, při němž se pacient není schopen adaptovat na novou situaci. A tak raději tvrdí, že to „prostě není možné“ nebo to vůbec neexistuje.
Jsem přesvědčen, že AI má potenciál zásadně změnit podobu světa, jakou dnes známe. Její schopnost řešit komplexní problémy je mimořádná. Dokáže řešit matematické úlohy, které lidé dlouhodobě nezvládali, umí výborně programovat, v řadě oborů se podílí na návrzích výzkumných projektů a v obecné rovině dosahuje multioborové úrovně, kterou lze bez nadsázky označit za expertní.
Ještě důležitější je ale něco jiného – je to dynamika jejího rozvoje. Výkon AI roste exponenciálně. Exponenciála přitom není intuitivní. Dlouho se zdá, že se nic podstatného neděje, změny probíhají nenápadně a okolí jim nevěnuje větší pozornost. Po určité době je však překročena kritická hranice a najednou všichni zjistí, že nastala revoluce. To, co se dlouho vyvíjelo skrytě, se náhle projeví jako skoková změna, která však ve svém rozvoji pokračuje dynamicky dál.
Návod, jak „přežít“ umělou inteligenci. Klíčem není strach, ale umět s ní pracovat
Právě tak by mohlo vypadat překvapení, které AI lidstvu chystá. Ještě se budou ozývat hlasy, že jde jen o chytrý vyhledávač, ale ve stejné době už se při plánování vojenských operací budou generálové ptát AI na další kroky. Lékaři nebudou v řadě situací dělat komplexní rozhodnutí sami, ale budou mít roli supervizorů nad rozhodnutími AI, aby nebyla zcela autonomní. Programátoři nebo architekti budou ve většině činností nahrazeni svými schopnějšími AI kolegy. A tak bych mohl pokračovat dál.
AI v medicíně znamená změnu rolí
V medicíně je tento vývoj patrný už dnes. Aplikace AI založené na velkých jazykových modelech ukazují, že tuto oblast zvládají překvapivě dobře. Máme k dispozici řadu studií, které naznačují, že AI v některých ohledech dosahuje úrovně nejlépe připravených lékařů. Skvělé výsledky totiž má ve zkouškách, které absolvují medici i lékaři, a to napříč obory. Na rozdíl od člověka přitom není unavitelná a její znalostní základ není omezen jedním oborem. I proto se v testech ukazuje, že čím je medicínská otázka těžší a komplexnější, tím větší převahu AI nad člověkem má.
Nejvíce fascinující je však opět dynamika jejího rozvoje. Právě ta ukazuje, že bude nutné redefinovat postavení lékařů i způsob jejich vzdělávání. Obory založené na manuální medicíně budou ještě dlouho fungovat v podobném režimu jako dnes, pravděpodobně desítky let. Naproti tomu obory založené především na rozhodování a hodnocení obrazu se budou zásadně měnit.
Proč by měl člověk ještě myslet? Stroj s umělou inteligencí to zvládne lépe
Optimální scénář je zřejmý. V režimu nepřetržitého provozu bude AI schopna přebírat velkou část rozhodovacích procesů a úkolem lékaře bude tato rozhodnutí kontrolovat a především srozumitelně komunikovat pacientovi. To mimochodem nebude triviální úkol, protože už dnes existují data naznačující, že odpovědi AI na dotazy pacientů jsou nejen odborně přesné, ale často i empatičtější než komunikace samotných lékařů.
Nebuďme uvařenými žábami
Podle naznačené dynamiky vývoje je zřejmé, že svět se v této oblasti velice rychle mění. Kdo si toho nevšimne, může se ocitnout v pozici žáby v pomalu se zahřívající vodě. Ve chvíli, kdy mu změna dojde, bude už pozdě. V jistém smyslu se to týká nás všech, protože AI nepřináší jen pozitiva, ale i celou řadu potenciálně negativních scénářů, které zatím neumíme plně domyslet. Právě jim by se měly věnovat nejen státy, ale i odborné týmy napříč obory.
Jedno však víme už dnes jistě: AI není jen chytrý vyhledávač a vzhledem k dynamice jejího rozvoje si musíme být vědomi faktu, že může být dobrým sluhou, ale špatným pánem.