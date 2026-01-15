Nestačí říct, že za to může uživatel. Grok AI byl využit pro dětské porno i svlékání žen

Grok (AI od xAI, integrovaný do sítě X) měl v posledních týdnech umožňovat úpravy fotek tak, že uživatelé dokázali z běžných snímků lidí (zejména žen) vygenerovat sexualizované úpravy, tedy nevyžádanou nahotu, ale třeba i násilí a další nepřijatelné věci. V některých případech i sexualizované zobrazení nezletilých (včetně „dětsky působících“ postav).
Hlavní problém je, že tato funkčnost byla nejen v Grok AI (samostatný web i aplikace), ale i přímo „po ruce“ v prostředí X. Takže se z toho stal virální hit vytvářející tyto obrázky jako veřejné, masově dostupné, snadno kopírovatelné, s rychlým šířením. Právě snadnost a rychlost šíření po celém světě je tady dost zásadní komplikací.
Jeden z nejznámějších případů „svlékání“ byla kauza se svlékáním celebrity. Například kauza Taylor Swift v roce 2024. I zde hrála X zásadní roli.
XAI/X se po zjištění problému nejprve několik dní postavil do pozice mrtvého brouka, Elon Musk následně přišel s tím, že „za to mohou uživatelé“, aby poté výše zmíněnou funkčnost zpřístupnil pouze pro platící uživatele (což problém nijak neřeší). Místo toho, aby podobné aktivity v rámci základních pravidel Grok AI znemožnil a postaral se o rychlé a snadné smazání toho, co již bylo vytvořeno a zveřejněno.
Vše vyvolalo reakci řady zemí. Evropská unie zareagovala a nařídila X uchování všech dokumentů a dat souvisejících s kauzou. Velká Británie mimoto začala řešit, zda X/Grok zakázat a Indonésie byla první zemí, která přistoupila k blokaci.
Proč je problém „dětské porno“ i v AI podobě
U reálného CSAM (zkratka pro označení dětské pornografie, z child sexual abuse material) jde o fotky a videa reálných dětí. Ty jsou poškozeny při samotné výrobě a poté při následném šíření. Materiál se stává „trvalou stopou“ traumatu.
U AI generovaného obsahu může jít o totéž, pokud půjde o generovaný obsah, který využívá dítěte (což AI umožňuje velmi snadno) vedle kompletně fiktivní podobizny. Vedle toho, že generovaný CSAM ztěžuje a zahlcuje vyšetřování v řadě jurisdikcí, je trestná i realistická syntetická dětská pornografie/pseudo-fotografie; pravidla se ale liší podle země.
Množství takto generovaného obsahu může navíc zásadně ztížit metody detekce, které jsou používány napříč internetem. Tedy technologie využívající digitálního otisku pro zjištění, zda obsah není známé dětské porno (či jinak závadný obsah).
Výrazné rozšíření dostupnosti dětského porna navíc může mít výsledný zesílený poptávkový efekt i normalizaci zneužívání.
Proč je problém „svlékání žen“
Druhá část kauzy se týká „nudifikace“ (tedy vytvoření nahé či jinak nedůstojné fotky či videa z existující fotografie a to bez souhlasu osoby (tzv. non-consensual intimate imagery).
Tady jde o klasický zásah do důstojnosti, soukromí a souhlasu. V praxi často o formu digitalizovaného sexuálního násilí / ponižování (oběť se stává „materiálem“ bez možnosti kontroly).
Opět zde platí, že výsledky se snadno šíří, ukládají, remixují; mohou vést k doxxingu, vydírání, ztrátě práce, psychické újmě. Postižená osoba se zcela oprávněné cítí ponížena. Není nezajímavé je, že mnohem častěji se to týká žen a dívek.
Z minulosti už známe podobné kauzy. Například DeepNude (2019): aplikace na „svlékání“ žen; po mediálním tlaku byla stažena. Nudify boti na Telegramu (cca 2020 až 2024): ekosystémy botů, které z fotek generovaly nevyžádané „nahé“ výstupy. Vyšetřování popisovalo masové užívání a oběti včetně nezletilých. MrDeepFakes (zrušeno 2025): jedna z nejznámějších platforem pro deepfake pornografie; ukazuje dlouhodobou poptávku i ekonomiku tohoto typu zneužívání.
Logika „uživatelského obsahu“
Ano, uživatel může páchat trestný čin už samotným vytvořením, držením nebo šířením (podle jurisdikce a povahy obsahu - dětské porno je typicky „nulová tolerance“).
Platforma samotná, tedy Grok AI a X, je zde nejen v pozici „hostingu cizího obsahu“. Tedy v pozici, kde zpravidla podobné služby jsou chráněny (ale zpravidla jen do okamžiku, než jsou upozorněny na závadný obsah, viz ostatně dále).
U generativního nástroje (AI) platforma aktivně vyrábí výstup (na základě vstupu a svého modelu). Právní debata (zejména v USA) proto řeší, nakolik se dá schovat za logiku „uživatelského obsahu“ a kde už je to „produkce“ ze strany služby.
V EU DSA vyžaduje u hostingových služeb mechanismy „notice & action“ (nahlášení a rychlá reakce) a u velmi velkých platforem také řízení systémových rizik (posuzování a zmírňování rizik spojených mimo jiné s šířením nelegálního obsahu). To je přesně rámec, ve kterém se teď na X tlačí (včetně příkazu EK k uchování dokumentů).
Podobně indické úřady varovaly, že selhání při prevenci/odstraňování „obscene“ obsahu může ohrozit právní imunitu platformy.
Od 1. 1. 2026 v ČR existuje nový trestný čin mířící na zneužití identity k výrobě/šíření pornografie či intimního díla (tzv. deepfake porn). Konkrétně § 191a: (1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, učiní veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá osobu, o které ví, že k takovému zobrazení nebo využití nedala souhlas, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
Když firma navrhne produkt, který (1) dělá nudifikaci snadno, (2) v prostředí s virálním šířením, (3) bez robustních bariér, pak nese odpovědnost minimálně za zanedbání prevence rizik, i když konkrétní „klik“ provedl uživatel.
Pohled Elona Muska
Poměrně podstatné je zmínit i to, jak se k tomu vlastně staví Elon Musk (vlastník X, Grok, xAI). Z dostupných textů a příspěvků se opakuje zlehčování / vtipkování v průběhu kauzy. Reuters popisuje, že Musk reagoval „pobaveně“ na bikinové AI úpravy (včetně sebe).
|
Klasicky to označuje také jako „cenzuru“ u hrozeb regulace. V kontextu možného zásahu proti X mluvil o potlačování svobody slova. Jak už zaznělo výše, přišel i s tím, že „trestní odpovědnost má pachatel“. Což ale neobstojí v rámci široce rozšířeného legislativního přístupu.