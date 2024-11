Nukleární renesance skrze umělou inteligenci. Jsou libo fúzní, nebo malé modulární reaktory?

To první renomované firmy zabývající se vývojem umělé inteligence řeší intenzivním najímáním expertů. Momentálně je velká poptávka po odbornících na vývojovou psychologii, protože se ukazuje, že umělá inteligence trpí řadou obtíží ne nepodobných dětské vývojové psychologii. Třeba obdobou separační úzkosti.

I ten druhý problém má nejrůznější řešení, obtíže dělá až ta třetí kategorie: dostatek levné a čisté energie. V současné době totiž datová centra po celém světě konzumují zhruba 1 až 1,5 procenta celkové spotřeby elektřiny. A tento podíl bude stoupat. Jen samotná Nvidia, hlavní dodavatel procesorů pro zpracování umělé inteligence, dodá ročně 1,5 milionu těchto „rozežraných“ procesorů a datové AI farmy se tak během pár měsíců dostanou na spotřebu stejnou, jako má celá Česká republika.

S rostoucí složitostí modelů se nezdá, že by spotřeba měla klesat. A tak otázka, kde elektřinu vzít levně a dostatečně čistě na to, aby nezavdávala příčinu negativnímu PR, je nadmíru aktuální.

Neklást zbytečné překážky

Osazovat plochy datových center fotovoltaickými panely se dnes považuje v zahraničí za samozřejmost, to ale nestačí. Velké technologické firmy přispěchaly s významnou podporou čehokoliv, co umí elektřinu vyrábět. Tak například modulární jaderné reaktory označované SMR. Google, OpenAI, Microsoft i Amazon již přispěchaly s prohlášeními a objednávkami od firem, které zatím nejsou příliš dále, než je stadium prototypů.

V případě Microsoftu firma dokonce objednala elektřinu od společnosti, která hodlá znovuzprovoznit již odstavené reaktory v elektrárně Three Mile Island v americké Pensylvánii. Ano, to je ta jaderná elektrárna, v níž došlo roku 1979 k nejvážnější americké jaderné havárii, při níž se částečně roztavil reaktor a došlo k vážnému úniku radiace. První nepoškozený reaktor, původně odstavený v roce 2019 kvůli finanční ztrátovosti, by měl být znovu uveden do provozu v roce 2028 a fungovat minimálně další čtvrtstoletí.

Právě „rychlé objednávky“ od technologických firem jsou momentálně největší nadějí pro desítku firem snažících se vyvinout technologii SMR. Na rozdíl od národních států technogiganti disponují nejenom dostatečnými financemi, ale také operativní rozhodovací pravomocí. Představenstva firem nečekají, jak dopadnou volby, nemusí se řídit soutěžními zákony, prostě objednávají tam, kde věří tomu, že bude dodáno. Trh malých nukleárních reaktorů tento svěží vítr dostatečně rozfoukává.

Přesto nejsou výsledky úplně za rohem: všechny dojednané kontrakty hovoří o dodávkách v roce 2028 nebo ještě později. A lhůta čtyř let se v technologickém světě obecně bere za označení termínu „nevíme, je to složité, ale budeme se snažit“. V každém případě půjde snaha lépe od ruky s půlmiliardou dolarů finančního krytí, které takové smlouvy zajišťují, než s podstatně hubenějšími vládními granty na výzkum, s nimiž se toto odvětví poslední desetiletí potýkalo.

To je také jeden z důvodů, proč řadě lídrů amerického technologického světa vyhovuje zvolení Donalda Trumpa. Ten již v minulosti vyjádřil projektům SRM podporu a nechce jim „klást zbytečné byrokratické překážky“. Jak jeho, tak později i Bidenova administrativa finančně vývoj malých reaktorů podporovala, ale je to Trump, kdo jeví snahu urychlit certifikační procesy a umést cestičku jejich rychlému nasazení. Důvody tu jsou: o to samé se snaží Čína a být na takovém trhu první znamená získávat zakázky ze zahraničí, nejenom levnou elektřinu pro svůj průmysl.

Lekce zajímavá i pro Evropu

Cesta SRM není jedinou cestou. Tou další jsou fúzní reaktory, jenže v případě fúze je cesta za konečným produktem ještě delší. Fúzní reaktory jsou v ještě rannější fázi vývoje než SRM. Jenže v jejich vývoji se začíná angažovat samotná umělá inteligence, vznikly první modely, které posouvají překonávání problémů s řízením fúze kupředu.

Šéf společnosti OpenAI Sam Altman osobně již dříve zainvestoval Helion Energy. A ta směřuje start prvního fúzního reaktoru na termín 2028, tedy za čtyři roky. Na druhou stranu, co jsme si říkali o tom, že ve světě techniky čtyřletý termín znamená? Konkurenti Helionu nemohli zůstat pozadu a tak se na trhu do roku 2030 má objevit široká plejáda SMR i fúzních reaktorů.

A tím se dostáváme zpět k volbě Donalda Trumpa, jemuž ke znovuzvolení pomohli právě šéfové velkých technologických firem, jako je Elon Musk. Pro zlepšení situace americké ekonomiky je cena energií klíčová a je zřejmé, že Trump bude uznávat jak přechodná řešení, jimiž je pokračující intenzifikace těžby ropy a zemního plynu všemi způsoby včetně frakce, tak i existující ekonomická řešení, jakými je prodlužování provozu energetických zdrojů, jejichž pořízení se již zaplatilo, jako jsou Three Mile Islands - nebo budování fotovoltaických a větrných parků.

A pak hledání alternativ pro budoucnost, neboť dobře postavená energetika nemůže být vybudována kolem jednoho jediného zdroje. Možná se této racionalitě bude z marketingových důvodů říkat „ústup od Green Dealu“, možná se o ní nebude mluvit nijak, protože zákazníky v USA to vlastně příliš nezajímá. Je zajímá cena. A šéfy firem zajímá cena energií především.

A to je lekce, kterou si bude muset vzít i Evropa. Diverzita.

Příliš mnoho vidlí

Co to znamená pro Česko? Mohl bych zde útrpně horovat pro to, aby se výstavba bloků českých jaderných elektráren pozastavila do doby, než bude jasné, jak to bude s těmi SMR. Ale řekněme si to po pravdě: žádné jaderné bloky se v Česku v dohledné době nepostaví, na to tu příliš mnoho lidí má ve skříních příliš mnoho vidlí, které může do takového projektu hodit. A než se na něm ujednotíme, bude ohledně fúze i SMR jasněji.

Změnit technologii v projektu bude nakonec snazší než ten projekt dotlačit do realizace. Minimálně do doby, než si svůj velký zdroj v Česku objedná nějaký technologický gigant. Jenže, máme nějaký takový, který by mohl jít příkladem?