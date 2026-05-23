Nebyl to vlastně až tak triviální soudní spor. Nejenom proto, že se tam sešli Elon Musk (X, Tesla, xAI a další) a Sam Altman (OpenAI a řada dalších) a stal se z toho velmi ostře sledovaný spor miliardářů, který má kořeny roky v minulosti. Včetně osobních nevraživostí.
Dokonce ani ne proto, že se moc nepředpokládalo, že by Elon mohl vyhrát. Více spíš z důvodu toho, že vlastně tak trochu šlo o budoucnost světa a umělé inteligence. A chvíli to vypadalo, že by vlastně Elon mohl být ten hodný, protože chce, aby AI dělala lidstvu dobro, zatímco Sam ten zlý, protože chce AI komerčně využívat a bohatnout. Což, nutno dodat, chtějí samozřejmě oba.
Elon Musk ale spor prohrál. Federální porota v Oaklandu 18. května 2026 jednomyslně rozhodla ve prospěch OpenAI, Sama Altmana, jeho kolegy Grega Brockmana a Microsoftu, protože Musk podle ní žaloval příliš pozdě. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová verdikt přijala a Muskovy nároky zamítla. Musk oznámil odvolání. Konec tedy ještě nečekejte.
O co vlastně šlo
Jádrem sporu bylo, zda Altman, Brockman a OpenAI zradili původní neziskovou misi OpenAI tím, že firmu posunuli k ziskové, investičně financované struktuře. Musk tvrdil, že do OpenAI vložil peníze a reputaci jako do charity pro vývoj AI ve prospěch lidstva. OpenAI tvrdila, že Musk sám věděl už roky, že bez ziskové větve a obřího kapitálu to nepůjde a že žalobu podal hlavně jako konkurenční útok poté, co založil xAI.
Musk původně žaloval OpenAI a Altmana už v únoru 2024 u kalifornského státního soudu, v červnu 2024 žalobu stáhl bez újmy na právu ji podat znovu, a pak ji v srpnu 2024 obnovil u federálního soudu.
Do finále se dostaly právě hlavně nároky na porušení charitativního trustu a bezdůvodné obohacení. Krátce před procesem soudkyně na Muskův návrh vyškrtla jeho nároky ohledně spáchání podvodu, aby se proces soustředil na otázku, zda se OpenAI změnila z organizace pro „prospěch lidstva“ ve „stroj na bohatství“.
Musk chtěl, aby případné odškodnění šlo neziskové části OpenAI, a zároveň usiloval o odstranění Altmana a Brockmana z vedení. Reuters uvádí, že u soudu šlo zhruba o 150 miliard dolarů, The Guardian píše o požadavku 134 miliard dolarů k přesunu z výdělečné části do nevýdělečné.
Microsoft byl ve sporu také, protože Musk tvrdil, že pomáhal při porušení charitativní povinnosti. Porota nakonec rozhodla i v jeho prospěch a Microsoft uvedl, že vítá zamítnutí nároků jako opožděných.
Proč to celé vzniklo
OpenAI vznikla v roce 2015 jako nezisková organizace s misí zajistit, aby obecná umělá inteligence prospívala lidstvu. OpenAI poté v roce 2019 vytvořila OpenAI LP jako hybrid mezi neziskovou a ziskovou strukturou, tedy takzvanou „capped-profit“ společnost. Argumentovala tím, že vývoj AGI (obecné umělé inteligence) bude vyžadovat miliardy dolarů na výpočetní kapacitu, lidi a superpočítače.
Muskova verze je, že Altman a Brockman jej přesvědčili podpořit neziskový projekt, ale poté OpenAI „připojila“ ziskovou firmu k původní charitě, přijala desítky miliard od Microsoftu a dalších investorů a odklonila se od původní veřejně prospěšné mise.
Verze OpenAI je opačná. Firma zveřejnila e-maily a tvrdila, že Musk už v roce 2017 souhlasil s vytvořením ziskové entity, chtěl v ní většinový podíl, počáteční kontrolu nad boardem a roli CEO. Když se podle OpenAI nedomluvili, navrhoval začlenit OpenAI do Tesly a později odešel s tím, že OpenAI nemá šanci uspět.
OpenAI také tvrdila, že Musk do neziskové OpenAI přispěl méně než 45 miliony dolarů, zatímco ostatní dárci dali více než 90 milionů. U soudu se ale často pracovalo i s částkou 38 milionů dolarů, kterou Reuters a AP uvádějí jako Muskovu ranou investici či příspěvek.
Jak soud dopadl
Rozhodnutí je pro Muska tvrdá prohra. Porota neřekla, že Muskova morální či politická kritika OpenAI je nutně neopodstatněná. Řekla ale, že právní nároky přišly pozdě. Soudkyně Gonzalezová Rogersová to přijala a podle Reuters dodala, že odvolání může mít těžkou pozici, protože otázka promlčení byla faktickou otázkou pro porotu.
Nejzajímavější momenty a „pikantnosti“
„Nemůžete ukrást charitu.“ Musk u soudu opakovaně rámoval spor jako jednoduchý příběh o charitě. Podle Reuters řekl, že OpenAI měla být výslovně charita, z níž nemá profitovat žádná individuální osoba, a že „není nic špatného na výdělečné organizaci, jen nemůžete ukrást charitu“.
OpenAI z toho udělala příběh o kontrole. Obhajoba tvrdila, že Muskovi nešlo o čistotu neziskové mise, ale o moc. Advokát OpenAI William Savitt porotě řekl, že Muskovi šlo o to, aby „Elon Musk byl nahoře“. Altman u soudu připomínal, že Musk měl kdysi chtít až 90% podíl a navrhoval spojení s Teslou.
Velmi zajímavé je, že Greg Brockman u soudu vypověděl, že Musk podle něj potřeboval kontrolu nad OpenAI i kvůli obrovskému kapitálu nutnému pro kolonii na Marsu. Reuters cituje Brockmana, že Musk říkal, že potřebuje 80 miliard dolarů na vytvoření města na Marsu.
Larry Page a „všichni bychom mohli zemřít“ je také nesmírně zvláštní moment. Musk vypovídal, že jej ke vzniku OpenAI přivedly diskuse s Larrym Pagem z Googlu, který podle Muska neměl dostatečný strach z rizik AI pro lidstvo. Muskova strana chtěla více mluvit o existenčním riziku AI, soudkyně ale rozsah takového svědectví omezila.
The Verge popisuje, že Ilya Sutskever poslal boardu 52stránkové memo s dokumentací a screenshoty. Podle citace čtené při depozici začínalo tvrzením, že Altman vykazuje „konzistentní vzor lhaní, podkopávání jeho vedoucích a proti sobě stavění jeho vedoucích“.
Musk po verdiktu slíbil odvolání k odvolacímu soudu Devátého okruhu a tvrdil, že soud ani porota nerozhodly o meritu, ale jen o „kalendářové technikálii“. Zopakoval přitom tezi, že Altman a Brockman se obohatili „ukradením charity“.
Pro OpenAI ale verdikt odstraňuje velké právní riziko před možným IPO. Reuters píše o potenciální valuaci až jeden bilion dolarů a o tom, že soudní prohra mohla znamenat až 150 miliard dolarů a zásah do vedení firmy.
Čtyři roviny jádra pudla
První rovina je právní. Musk neprohrál proto, že by soud detailně potvrdil všechny kroky OpenAI jako správné. Prohrál hlavně proto, že podle poroty přišel pozdě.
Druhá rovina je mocenská. Musk a Altman vyprávěli stejnou historii opačně. Musk tvrdil, že Altman zradil charitativní misi. OpenAI tvrdila, že Musk chtěl OpenAI ovládnout, ne zachránit.
Třetí rovina je otázka kontroly. Kdo má dohlížet na firmu, která potřebuje kapitál jako největší technologičtí obři, ale zároveň tvrdí, že nejedná primárně kvůli zisku?
Čtvrtá rovina je reputační. OpenAI vyhrála případ, ale soud ukázal veřejnosti chaotický vnitřní obraz firmy. To je asi nejzajímavější závěr: právně vyhrál Altman, mediálně z toho nikdo nevyšel čistý.