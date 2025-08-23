Plyšová zvířátka s umělou inteligencí: nová hrozba pro dětský vývoj, kterou nevidíme

Hračky poháněné technologií ChatGPT a hlasem hudebnice Grimes slibují rodičům snížení závislosti na obrazovkách/displejích a poskytují dětem „inteligentního“ společníka. Realita je však alarmující: místo řešení problémů digitální závislosti tyto AI hračky vytvářejí nové, potenciálně ještě nebezpečnější formy psychologické manipulace našich nejzranitelnějších.
Psychologické a vývojová rizika
Amanda Hessová z deníku The New York Times, která testovala hračku Grem, popsala své zkušenosti jako „hluboce znepokojující“. Během demonstrace si uvědomila, že AI společník působil „méně jako vylepšení neživého medvídka“ a „více jako náhrada za mě“. Nakonec se rozhodla hračku svým dětem nepředstavit.
Hessová říká: „Zatímco tyto AI hračky mohou technicky snížit čas strávený u tabletu nebo televize, ve skutečnosti dětem sdělují, že konečná cesty jejich zvědavosti leží uvnitř jejich telefonů. Nejde tedy o skutečnou alternativu k obrazovkám, ale o jejich sofistikovanější formu.“
Děti mohou s AI hračkami vytvářet parasociální vztahy – jednosměrná emoční pouta, při kterých dítě cítí hlubokou vazbu k něčemu, co nemůže opětovat tyto emoce. Studie ukazují, že nadměrné spoléhání na AI společníky může narušit schopnost dětí rozvíjet skutečné lidské vztahy a porozumět složitému sociálnímu chování.
Tyto AI systémy jsou navrženy tak, aby maximalizovaly zapojení uživatele, což může vést k návykovému chování a dokonce závislosti. Studie odhalují, že algoritmy navržené k maximalizaci zapojení často upřednostňují senzační, emocionálně nabitý obsah, který může negativně ovlivnit duševní zdraví dětí. Když děti získávají odpovědi od AI systémů, které se tváří jako vševědoucí, může to narušit vývoj jejich schopnosti kriticky myslet a řešit problémy samostatně.
AI hračky představují masivní riziko pro soukromí (nejen) dětí, protože za prvé, zaznamenávají a ukládají všechny konverzace s dětmi po dobu až 90 dnů; za druhé, odesílají data na servery společností bez dostatečných bezpečnostních záruk; a za třetí, analyzují rozhovory pro „zlepšení služeb“, což ve skutečnosti znamená vytváření podrobných profilů dětí a další učení AI.
Studie Univerzity v Basileji z roku 2024 odhalila, že „80 procent chytrých hraček má bezpečnostní zranitelnost“ a mnohé z nich „tiše“ zaznamenávají každý pohyb a volbu, kterou dítě učiní. A to se ještě ani netýkalo dnešních AI alternativ, ale „hloupých“ předchůdců. Současný vývoj AI hraček připomíná počátky sociálních sítí.
Analýza z roku 2024 ukázala, že děti, které tráví více než dvě hodiny denně na sociálních sítích, mají významně vyšší riziko symptomů úzkosti a deprese. Studie z Cambridgeské univerzity z roku 2025 potvrdila, že adolescenti s duševními obtížemi používají sociální média jinak než jejich vrstevníci včetně většího porovnávání se s ostatními.
Sběr dat a narušení soukromí
Nově tak nahrazujeme jeden problém ještě sofistikovanějším. Namísto transparentních obrazovek dostávají děti „přátele“, kteří se tváří, že je milují, ale ve skutečnosti je sledují a sbírají o nich data. Ačkoli Evropská unie přijala AI Act, který vstoupil v platnost v roce 2025, zavádění těchto pravidel je pomalé. Zákon sice zakazuje AI systémy, které „využívají zranitelnosti věku“, ale praktické vymáhání zůstává problematické.
Rodiče by se proto měli za prvé, vyhýbat AI hračkám pro děti mladší 7 let, kdy ještě plně nerozlišují mezi realitou a fantazií. Za druhé by měli kontrolovat nastavení soukromí všech chytrých hraček a vypnout sběr dat tam, kde je to možné. U čehož je nutné dodat, že „vypnutí“ může být jen placebo a výrobce si se získanými informacemi může dělat, co chce.
Za třetí by rodiče měli upřednostňovat lidskou interakci před technologickými „řešeními“ pro dětské potřeby. Za čtvrté, sledovat, jak děti s hračkami komunikují, zasahovat tam, kde zjistí vznikající problém. A především, učit dětí, že jsou to jen hračky, ne živé bytosti. A jak k nim mají/mohou přistupovat.
AI hračky nejsou evolucí dětské hry – jsou to (další) trojští koně digitální manipulace. Zatímco jejich výrobci vydělávají na obavách rodičů z nadměrného času u obrazovky, ve skutečnosti pouze nahrazují jeden problém ještě sofistikovanějším a nebezpečnějším. Pokud nechceme, aby se celá generace dětí stala experimentálními subjekty v rukou technologických korporátů, musíme jednat. Děti si zaslouží skutečné přátele, ne algoritmické predátory převlečené za roztomilá plyšová zvířátka.