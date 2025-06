Jak pomoci lidem ve věku technologických změn? Zdanit AI, bude to ale mít politické následky

Dario Amodei, šéf společnosti Anthropic, jednoho z lídrů ve vývoji umělé inteligence, nedávno přišel s tím, že za pár let může umělá inteligence udělat z rakoviny banální problém a ekonomika může díky ní růst o deset procent ročně. Dnes jsme rádi, když jsme svědky růstu o tři procenta, a pět procent je pro vyspělé ekonomiky fantastický výkon. Vypadá to jako ráj, jenže zároveň s tím tu může být dvacetiprocentní nezaměstnanost.

Podle Amodeie umělá inteligence nahradí spousty lidské práce a provede krvavou řež na místech, která nyní zastává střední třída. O svá dobře placená místa přijdou právníci, programátoři, analytici i někteří učitelé. A aby to bylo ještě horší, zasáhne to především mladé. Umělá inteligence totiž nahradí juniorní zaměstnance, takže bude velmi těžké nějak odstartovat svoji kariéru a dostat se dál. Ostatně některé společnosti, třeba Duolingo nabízející na internetu jazykové kurzy, postupně zastavují přijímání nových pracovníků a zkouší místo toho zapřáhnout do práce umělou inteligenci.

Zdroje pro podporu nezaměstnaných

Co s tím? Vždyť stát nebude mít na to, aby živil dvacet procent dlouhodobě nezaměstnaných. Amodei proto navrhuje jako řešení zdanění umělé inteligence. Navazuje tím na nápady na zdanění robotů, které se v politice – i té české – objevily už dříve. S podobnou úvahou, že roboti a nyní umělá inteligence berou lidem práci a že vlastníci robotů či firem provozujících a prodávajících „umělou inteligenci“ mají postupně zvyšující se podíl na bohatství společnosti. Na rozdíl od pracujících. Když se zdaní, nerovnováha se vyrovná a stát tak získá peníze, které může dávat na podporu nezaměstnaných.

Dario navrhuje mírné, řekněme tříprocentní zdanění společností, jako je Anthropic, a těch, kdo využívají jeho služby. Jiní navrhují radikálnější řešení, zdanit přímo konkrétní umělou inteligenci či spíše agenta, řekněme umělého pracovníka, který ji využívá. Z toho by se pak platily buď příplatky na přeškolení nezaměstnaných, či dotace nebo lidská pracovní místa, případně sociální dávky.

Kdyby nevznikala další nová pracovní místa spojená s umělou inteligencí a nezaměstnanost by byla permanentně vysoká, šlo by zavést stálou sociální dávku pro každého. Všichni by dostávali od státu tak zvaný minimální nepodmíněný příjem, bez ohledu na to, zda by pracovali či vůbec chtěli pracovat. Tato idea má mimochodem v americkém Silicon Valley své velké příznivce. Zní to skvěle, lidé budou mít peníze, čas, a práce bude jen pro zábavu.

Cesta k omezení demokracie?

Má to ale tři problematické body. Za prvé by to mohlo zpomalit nástup umělé inteligence a robotů. Výsledkem by pak nebyl dlouhodobý, ale jen krátkodobý ekonomický růst a stabilní nevyvíjející se společnost s obřím přerozdělováním.

Za druhé se zdá, že v některých zemích by se zdanění nejlépe a právně nejčistěji vyřešilo tak, že by se umělá inteligence stala podle práva osobou. Právnickou či dokonce fyzickou. Je pak ovšem otázkou, proč by umělé inteligence nemohly mít vlastní majetek a užívat ho, jak chtějí. Jenže to by vedlo k tomu, že pokud by byly produktivnější než lidé, bohatly by více a navíc by si za to mohly kupovat své vlastní zdokonalování a bohatnout ještě rychleji. Tím by ve společnosti rostla jejich moc na úkor lidí.

A konečně za třetí, moderní demokracie je spojena s tím, že většina lidí platí daně, stát z nich z velké míry žije, a i proto mají lidé politickou moc a ovlivňují stát. Pokud by většina lidí na rozdíl od umělých inteligencí či jejich vlastníků daně neplatila, je otázkou, zda by umělá inteligence neměla mít i politický vliv či zda by její vlastníci neměli mít větší politický vliv než jiní lidé. Zdanění umělé inteligence by tak paradoxně mohlo vést nikoliv ke všeobecnému míru a blahobytu, ale k omezení demokracie tak, jak ji známe dnes, případně k ostrému, téměř se chce říci třídnímu rozdělení společnosti.