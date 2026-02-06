Umění umírat. Naši předkové to uměli výrazně lépe

Možná že skutečně umíme žít líp.
Co ale dnešní člověk zvládá nejméně, je umění umírat. Naši předkové v tom bývali výrazně zběhlejší. Navíc ke správnému umírání mívali lepší podmínky. Mnozí se na svou smrt dokonce těšili a připravovali si svá poslední slova.
Ještě můj děda, veterán první světové války, který si, jak říkal, v zákopech tykal se smrtí, řadu let cizeloval proslov, který hodlal pronést ke své rodině, až bude na smrtelné posteli. Nemohl se dočkat, až se jeho žena, synové, snachy, vnuci a snad i další příbuzní, kteří přijedou zdaleka, jen aby se s ním rozloučili, shromáždí kolem postele. Představoval si, jak padají na kolena, zadržují slzy a do srdcí a duší se jim vrývá každé jeho slovo.
Nakonec to ale nedopadlo. Udělalo se mu špatně, příbuzní, místo aby mu naslouchali, zavolali sanitku, a on nakonec umřel v nemocnici, možná docela sám, možná v přítomnosti přepracované zdravotní sestry. Každopádně mimo návštěvní hodiny, takže za ním příbuzné nepustili.
Náš tatínek Alimele, který strávil celý život v Nigérii, si to dokázal zařídit líp. Čtyři nebo pět let ho synové dvakrát týdně vozili do nemocnice na dialýzu. Byl v pořádku, ale jen díky pravidelnému léčení. Před devatenácti lety o Vánocích prohlásil, že už se léčit nechce. Syn Efeota, klinický mikrobiolog, mu vysvětlil, že když se nebude léčit, brzo umře. Na to Alimele řekl jen: „Já vím.“
A deset dní nato skutečně umřel, obklopený příbuznými, kteří se pro tu příležitost sjeli zdaleka. Náš tatínek všechny pohostil limonádou a sladovým sirupem, všem popřál hezký život a Boží požehnání – a tiše se odebral pryč z tohohle světa. Bylo to přesně tak, jak si to přál. O pár let později se podobný husarský kousek podařil Alimeleho tetě, která se dožila šestadevadesáti. Sezvala příbuzné, poslala svou neteř pro nápoje, poseděla s celou rodinou – a pár hodin nato umřela.
Tohle se člověku v moderní evropské zemi hned tak nepodaří. Příbuzní, místo aby poslouchali, co jim říká, hned volají záchranku. Lidé pak umírají s kanylou v žíle a umlčení intubací.
Art, reverend v našem kostele, si ale dovedl zařídit dobrou smrt, i když žil v takzvaně civilizované zemi. Když se mu jednou odpoledne udělalo nevolno, zavolal sanitu, ale dispečerce řekl, že to „není urgentní“. Pak zajistil dveře do domu, aby nezaklaply, a uvelebil se v oblíbeném křesle. Paramedikové nalezli jen jeho mrtvé tělo. Tina, která Artovi chodila uklízet, je přesvědčená, že záchranku volal jen proto, aby ho našli profesionálové, a ne ona, až k němu ráno přijde a odemkne si. Je mu za to vděčná.