Podle nich by stačilo se dohodnout s Ruskem, že nám sem bude posílat levný plyn, a můžeme se vrátit k životu, jaký tu byl dřív. Sice za to budeme muset něco obětovat, ale jen omezíme podporu Ukrajině a nás se to nedotkne. A když budeme chytří, můžeme se s Ruskem dohodnout jen na chvíli, doplnit zásobníky plynu na maximum, vybudovat nové plynovody ze zahraničí a pak dál podporovat Ukrajinu.