Po válce nastala nová doba. Bylo nutné přestat myslet postaru. Od spisovatelů se očekávalo, že budou psát jinak. Nově. Později měli podepsat prohlášení o tom, že si to uvědomují a závazek splní. Spisovatel nepodepsal. Zapisovatelé si ho zapsali. Kdo nepodepsal, odepsal se. Nemohl publikovat. Mohl si psát jen pro sebe. Do šuplíku. To nechtěl. Šuplík pojme hodně stránek. Ale jeho nevýhodou je, že si autor dílo může číst jenom sám.