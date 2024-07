Unie trpí technofobií. Vztahy mezi EU a Británií se mohou zlepšit, ale ne tam, kde si myslíte

Nový britský premiér Keir Starmer řekl, že za jeho života se už Británie nevrátí do EU ani na evropský jednotný trh. Podle sloupku Wolfganga Münchaua pro server Eurointelligence.com se projevil Starmer jako politický realista. Na jednotný trh EU vás nikdo nepustí, když nebudete akceptovat volný pohyb osob. A stejně tak se nedostanete do EU, když budete říkat, že nechcete vstoupit do eurozóny.

Podle Wolfganga Münchaua je Starmer ale o něco méně realistický, když doufá, že se s EU dohodne na lepší a pro Británii výhodnější obchodní dohodě. Smlouva o obchodu a kooperaci mezi Spojeným královstvím a EU je vlastně standardní obchodní dohoda Unie, je tam jen málo navíc či tzv. na přilepšenou.