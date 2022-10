Unijní gordický uzel. Evropa je rozdělena kvůli cenám plynu

Část zemí by chtěla ceny plynu zastropovat, část ale nechce příliš zasahovat do tržního mechanismu. První se dovolávají toho, že současné ceny plynu jsou pro podniky i domácnosti neúnosné, druzí se bojí toho, že se s plynem přestane šetřit, když k úsporám tolik nebudou tlačit vysoké ceny. Pak je tu otázka, z čeho platit dodavatelům plynu, aby zlevnili. Lze je sice teoreticky donutit, aby dlouhodobě prodávali plyn za ceny nižší, než ho na kupují, ale to je opravdu jen teorie. Dají se použít peníze z daní, ale ty nelze zvyšovat donekonečna.