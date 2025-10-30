Univerzita Karlova na rozcestí. Snad bude mít její dobré jméno přednost před aktivismem

Kandidátovi na rektora se pak stačí podbízet „líbivým“ aktivismem momentálních nálad mezi studenty a ve společnosti, politicky řečeno populismem, aby získal podporu těch, kdo v krátkodobém horizontu stejně vysokou školu opustí.
Na rektora je třeba klást velký nárok, je tváří jedné z nejstarších univerzit v Evropě. Jaký je on, taková je univerzita. I když máme další dobré univerzity, prvenství té Karlově nelze upřít. V jejím čele stály osobnosti jako Jan Hus, Jan Jessenius, Bedřich Hrozný nebo Karel Engliš.
Jsem si jist, že mezi 5000 akademickými pracovníky univerzity se najdou silné osobnosti s přirozenou autoritou jak na univerzitě, tak i mimo ni, ve společnosti, kteří by byli vhodnými pokračovateli shora uvedených jmen.
Nenaplněná očekávání
Neznám všechny kandidáty na rektora, kromě jejich publikovaných životopisů. Jejich nominace je vizitkou univerzity. V roce 2021 byla do čela univerzity zvolena první žena v historii – prof. Milena Králíčková. Byla s ní spojena velká očekávání.
Pohledem z vnějšku mám velkou pochybnost, že byla naplněna. Paní rektorka se dostala do povědomí veřejnosti toliko konflikty, které nedělají dobré jméno univerzitě. To silné osobnosti, Jan Hus, Jan Jessenius, Bedřich Hrozný a Karel Engliš, čelily velkým výzvám a obstály.
Čím se zapsala paní rektorka? Mimořádnou angažovaností v osobních sporech na teologické fakultě. Paní rektorka nerespektovala nezávislou moc soudní a činila sporné kroky, aniž by vyčkala pravomocné rozhodnutí soudu. To by se v právním státu stát nemělo. Má se vládnout podle pravidel, ne podle sympatií, nálady ve společnosti.
Dostala se dále do vážného konfliktu s rektorem Masarykovy univerzity v Brně. Univerzita pod jejím vedením měla dokončit výstavbu Biocentra a celého kampusu v Praze na Albertově. Jde o klíčový projekt z hlediska posílení výzkumných kapacit, mezinárodní konkurenceschopnosti a infrastruktury. To se jí nepodařilo, chybějí peníze. A bude hůř. Nezvládnutým řízením může univerzita přijít o potřebné dotace. Paní rektorka odůvodnila nedostatek finančních prostředků údajnou potřebou peněz pro Masarykovu univerzitu v Brně, což její rektor popřel, a dokonce se ve věci obrátil na soud proti postupu paní rektorky.
Veřejný aktivismus paní rektorky kazí její obraz. Zastiňuje jiné ukazatele, například, že si během mandátu paní rektorky Karlova univerzita polepšila ve světovém QS žebříčku univerzit z 288. místa v roce 2023 na 265. místo v roce 2025.
Po vzoru studentů v roce ´89
Na opětovné zvolení není žádný nárok. Kdo nyní kandiduje? Paní rektorka usiluje, aby byla znovu zvolena. Znám pouze životopisy dalších kandidátů na rektora. Nemohu soudit, o jak silné osobnosti jde. Jen doufám, že akademický senát nebude oceňovat aktivismus, ale že bude mít na zřeteli dobré jméno Karlovy univerzity. Možná vysokým nárokům nevyhovuje žádný z kandidátů. Klidně lze ještě hledat další.
My, absolventi Univerzity Karlovy, do vlastní volby nemáme právo zasahovat. To je správné. Ale může a má nám záležet na pověsti své univerzity. Vyzývám především studenty zastoupené v akademickém senátu, aby po vzoru studentů, kteří v roce 1989 změnili tvář naší země, našli odvahu ke změně obrazu naší první univerzity.
Autor je bývalý ministr zahraničí ČR a bývalý předseda KDU-ČSL.