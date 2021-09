Velkou část amerického veřejného života, ale i administrativu prezidenta Joea Bidena ovlivňuje tzv. woke ideologie, což je směs krajně levicových idejí, kritické rasové teorie a politické korektnosti. Proti tomuto jevu se pomalu vytváří tábor, v němž se objevují i osobnosti, které nelze zařadit do konzervativní či bílé škatulky. Parková patří mezi ně. Nedávno prohlásila, že to, co se odehrává na amerických univerzitách, jí připomíná KLDR a že Západ promarní vlastní svobodu.