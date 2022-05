Uprchlíci? Ne, ukrajinští Romové. Dvojí metr vůči nim je nespravedlivý

Selský rozum má jasno. Ti opravdoví váleční běženci, jimž Putin zničil domovy, už tu dávno jsou. Teď přicházejí vypočítaví příživníci, jimž nic nehrozilo. Jdou si jen pro humanitární dávku a zas pojedou domů nebo do jiné země, kde inkasují další podporu. Zakarpatí, kde žije nejvíce ukrajinských Romů, je coby jediný tamní region válkou téměř nezasažené. A jak už to ve spojení s Romy bývá, vynořují se i pochybnosti o „správném“ využití naší podpory. Jen „bílý“ člověk přece ví, za co nejlépe peníze utratit, ale Rom štědrost jen „zneužije“.