Není to jen o penězích. Neumíme to, co úřady práce v severských zemích

Tou druhou je to, že v severských zemích fungují úřady práce jako střediska přeškolování a vzdělávání zaměstnanců a jako kariérní poradci. Podporují tak přesun zaměstnanců do nejvýdělečnějších firem využívajících nejmodernější technologie, a tím i růst ekonomiky. Právě tohle ale u nás neumíme, dokonce ani v případě, že na to máme dost peněz.

Ilustrací toho je, jak relativně málo lidí se účastní rekvalifikačních kurzů placených z unijních peněz a jak jsou občas tyto prostředky zneužívány. Přispívá k tomu to, že pro mnoho úředníků je cílem utratit na to určené peníze, nikoliv pomoci lidem najít lepší práci.

Příliš nefunguje pracovní poradenství, sledování a vyhodnocování rekvalifikačních kurzů a jejich následná úprava. Ostatně co čekat, když to mají na starosti většinou bídně placení a někdy i málo kvalifikovaní úředníci.