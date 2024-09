Ministr dopravy Martin Kupka: Kontroly míří na nepoctivé technické a emisní stanice, ne na řidiče

Jasně říkám, že chystaná opatření zaměřujeme na chybující nebo dokonce podvádějící stanice, rozhodně ne na běžné řidiče. Jestli někdo oznámené změny interpretuje jako hon na řidiče, a zvláště na řidiče starších vozů, tak prostě lže. Jde o to, aby se na SME/STK, tak jako jinde v Evropě, měřilo poctivě.

Aby všichni ti, kdo chtějí nebo potřebují jezdit, platí za adekvátní péči o svůj vůz a nenechávají si sem tam nějakou důležitou součástku vymontovat (třeba filtr pevných částic), nebyli znevýhodněni oproti těm, kdo na péči o vozidlo kašlou a tu součástku si klidně vymontují a spoléhají na to, že při pravidelné kontrole se to „nějak“ zařídí.

Ale na vysvětlení dodávám, že starší auto třeba v normě EURO 3 má jasné parametry, které jsou ve vztahu k emisím pochopitelně mnohem mírnější než u aut nových, a jde o to, aby vozidlo plnilo právě ty hodnoty určené historicky výrobcem.

Neznamená to, že bychom chtěli kontrolami vyřazovat automaticky z provozu starší automobily. A už vůbec to neznamená, že bychom tím lidem chtěli nutit elektrická auta. Jde jen o to, abychom našli a mohli postihnout emisní stanice, které podvádějí, a vyřadili z provozu auta s vymontovanými filtry pevných částic, nebo nelegálně přečipované.

Převyprávět tento záměr jako hon na všechny řidiče, je úplný nesmysl. Položme si každý otázku, kolikrát jsme jeli za autem, ze kterého se kouřilo, že pro dým nebylo vidět. A jak při tom nadáváme.

V případě stanic měření emisí máme před sebou soubor různých chyb a všemožných podvodů, které budeme odhalovat prostřednictvím automatického čtení záznamů nahraných do systému samotnými stanicemi. Samozřejmě se zaměříme i na kontrolu na místě, abychom zjistili, jestli třeba k měřícím systémům nepřipojují ve stanici zařízení, která s daty manipulují.

Kritice věnujeme pozornost

Vnímáme kritické připomínky, které se objevily v médiích i na sítích, a samozřejmě jim věnujeme patřičnou pozornost. Je třeba uplatnit soubor rozumných kroků. A ty jsme nejen představili, ale i spustili. Navíc jsme vyhlásili soutěž na zhotovitele zevrubné nezávislé analýzy, která by naši praxi porovnala s okolními státy a také doporučila případné hlubší systémové změny.

A ještě jedna poznámka. Objevilo se také tvrzení, že zase vytváříme nějaký nový úřad. Není to pravda. Jen přeměníme již existující Centrum služeb pro silniční dopravu na Inspekci silniční dopravy (INSID) a posílíme jeho pravomoci. Tak, jak je to obvyklé v jiných státech, budou mít inspektoři zejména oprávnění samostatně (tedy bez přítomností policie nebo celníků) zastavovat kamiony a kontrolovat, jestli nejsou přetížené a zda plní všechny zákonné požadavky, to je hlavní smysl vzniku inspekce. A k tomu přibydou mobilní STK, právě kvůli možnosti ověřovat praxi fungování SME/STK.