Hlasitá politická šavlovačka. Poradíme vám, kdo vám má poradit

Normálně by šlo o nudný formální spor o to, zda mají experti na různé oblasti sedět v jednom baráku, anebo v druhém, protože se ale do toho opřely šiky aktivistů hlavně z oblastí lidskoprávní a protidrogové, je z toho hlasitá politická šavlovačka.
Její předehrou už byla únorová bitva o NERV, tedy Národní ekonomickou radu vlády. Poradní orgán, který některé minulé vlády využívaly, jiné zase ne. Babišova vláda starý Fialův NERV rozpustila a nový neustavila – a opozice, média a někteří experti už hlásili konec světa.
V obou případech je podstata sporu úplně nelogická. Smyslem poradních orgánů, tedy rad, komisí, výborů či vládních zmocněnců je, aby se vládě lépe vládlo. Ale je na konkrétní vládě, aby si sama řekla, co jí vládnutí ulehčí a vylepší. Nechá-li si radit jen od Luďka Soboty, je to čistě její věc. Důležitý je výsledek – a ten ocení ve volbách voliči. Opozice do toho vůbec nemá strkat nos, protože je to stejné, jako kdyby vám váš soupeř vytýkal, že moc trénujete přesilovky a málo samostatné nájezdy.
Aktuální spor o vládní rady má dvě roviny: ekonomickou a politicko-systémovou. Podíváte-li se na oficiální web vlády, najdete tam 32 různých rad a 16 vládních zmocněnců. Některé rady jsou formálně „podvěšeny“ pod nějakým ministerstvem, řada z nich ale přímo pod Úřadem vlády. Každá rada má předsedu, nějaké kanceláře, úředníky, sekretariát, kopírku, služební auto... Jasně, že ani přesun agend některých rad na věcně příslušná ministerstva státní kasu nezachrání, ale „halíře dělají talíře“.
Politicko-systémová rovina je ještě důležitější. Zmíněných 32 rad a 16 zmocněnců v mnohém stínují činnost 14 existujících ministerstev. Protože máme třeba ministra pro sport, prevenci a zdraví, ale paralelně i Radu vlády pro sport, prevenci a zdraví. Nebo ministra zdravotnictví, ale i Radu vlády pro veřejné zdraví nebo Radu vlády pro duševní zdraví.
Proč? Nevěří premiéři svým ministrům, a proto musí mít na Úřadě vlády vlastní malá stínová ministerstva? Přitom z ústavy je za danou oblast zodpovědný (a poslanci interpelovaný) ministr, ne nějaký vládní rada. A argument, že některé problémy jsou nadresortní povahy, takže nemohou spadat pod jedno ministerstvo, je nesmyslný: stát denně řeší stovky případů, kde je ve hře i několik ministerstev, stačí určit, které z nich je gesční – a která jen spolupracují.
Z formálně-systémového sporu udělali politickou bitvu zejména aktivisté z neziskovek, kteří se do všech zmíněných vládních rad za ta léta natáhli. Buď je to pro ně dobrý byznys, anebo jim to alespoň dává vítaný zápis na vizitce. Protože titul „člen Rady vlády ČR pro národnosti“, to už jednomu někam může otevřít dveře...