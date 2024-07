Co dělat s mladistvými na pracáku? Řešení musí být rychlé

Z květnových zhruba tří tisíc v roce 2021 šel jejich počet každý rok výš. Jejich perspektivy jsou neradostné a statistika určitě nezachycuje všechny.

Proč tomu tak je a co s tím? Důvody jsou dva. Za prvé podstatná část těchto dětí nedokázala dokončit ani základní školu, další se nedostaly do učení. Jde často o děti ze sociálně slabých rodin. Druhá skupina pochází spíš z opačné části sociálního spektra a jde o ty, které se nedostaly na střední školu, i když o to usilovaly.