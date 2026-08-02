Jedna věc je na celé kauze mnohem závažnější než to, že někdo přihrával kšefty soukromé firmě. A to, že kromě učebnicového příkladu střetu zájmů je to důkaz, jak jednoduše se veřejná moc může změnit v soukromý byznys. V byznys, o kterém se tady mezi stavebníky, developery, architekty a projektanty roky mluvilo.
Jen skutečný naivka si totiž může myslet, že podobné mechanismy v Česku neexistují. Ne, nejde o tvrzení, že jsou zkorumpované všechny radnice nebo že každý úředník bere úplatky. Drtivá většina svou práci odvádí poctivě. Jenže vedle toho existuje svět, o kterém se roky mluví šeptem.
Úředník není od toho, aby podnikal na autoritě svého razítka. Jeho práce je rozhodovat nestranně.
Svět, kde úředníci znají kamarády ze stavebního byznysu a s nimi řeší spoustu zakázek, kreslí projekty, konzultují a doporučují ty správné firmy. Svět, kde jsou telefonní kontakty důležitější než kvalita práce nebo projektu.
Moderní korupce nosí sako
Korupce totiž už dávno nevypadá jako v devadesátých letech. Dnes málokdo přijde s obálkou nacpanou bankovkami. Moderní korupce nosí sako a říká si „konzultace“, „vedlejší činnost“, „doporučení“ nebo „pomoc známému“. Peníze se často nevydělávají na úplatku samotném. Vydělávají se na tom, že někdo ví, kudy systém obejít. Nebo ještě lépe – že ho sám řídí. A ví, jak se za to odvděčit: třeba lepší cenou za byt, výhodnou půjčkou, zapůjčením auta, společnou dovolenou a podobně.
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Nejnebezpečnější na tom ale není to, že se tací úředníci najdou, nejnebezpečnější je, že se z podobných praktik stává téměř norma. Investor už dopředu počítá s tím, že bude potřebovat „někoho, kdo to umí“. Tedy žádného odborníka, ale člověka, který umí zařídit všechna potřebná razítka, protože má kontakty.
Úředník není od toho, aby podnikal na autoritě svého razítka. Jeho práce je rozhodovat nestranně, nikoliv vytvářet konkurenční výhodu vybraným firmám. Jakmile začne být veřejná funkce vstupenkou do soukromého byznysu, občan už nevěří, že rozhoduje právo. Začne věřit, že rozhodují známosti.
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Možná bychom se proto měli přestat tvářit, že každá podobná kauza je jen selháním jednotlivce. Když se stejné historky opakují napříč republikou, problém nebude jen v lidech. Problém je v systému, který podobné střety zájmů neumí včas odhalit nebo je příliš dlouho přehlíží. A následně ještě nedostatečně trestá.
Na českých radnicích není největší problém několik „přeopatrných“ úředníků. Největší problém je, že jsme si na jejich existenci zvykli natolik, až nás překvapí teprve ve chvíli, kdy si pro ně přijde policie.