Kde jsou všichni ti zbyteční úředníci, které je potřeba vyhodit?

Mantrou dnešní pravicové vládní koalice je, že se ušetří na provozu státní správy – sníží se počet úředníků a těm, co zůstanou, poklesnou skutečné výše platů. Vládní politici to mají zahalené do přijatelnějšího hávu – propustíme „zbytečné a drahé“ úředníky. Ale když se někdo zvídavější zpravidla před volbami zeptá, kteří jsou ti zbyteční, odpověď nedostane. Mimochodem proto, že se platy nenavyšují, tak to při aktuální dvanáctiprocentní inflaci znamená jejich reálné snížení, na to člověk nemusí být absolventem vysoké školy ekonomické, aby si to uvědomil.