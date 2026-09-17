Ursula na kraji útesu. Posiluje Evropskou unii, nebo ji oslabuje?

Snažila se Evropany uklidňovat. Jako každý politik. A činila tak ve Štrasburku, v prostředí, kde se hlasitě neozývá opozice. U instituce, kterou někteří považují za strážce dogmatu, to není moc zvykem.
|
Co vyplývá ze slov von der Leyenové? Evropa chce být hrází proti bouři, ale dochází jí energie
Jistě, opozici tam tvoří část europoslanců, kteří sice formálně schvalují Komisi jako celek, ale přece jen jsou voleni trochu jinak než poslanci národních parlamentů. Nikoliv neférově, aby bylo dobře rozuměno, ale s jinými důrazy. Jejich reprezentativnost je slabší než u poslanců parlamentů národních.
Naproti tomu sama Komise je svými osobnostmi propojena s hlavním politickým proudem v členských zemích, hlavně těch významných a silných. Má to logiku, která funguje v běžném provozu, řekněme byrokratickém. Ale může narážet v době větších společenských posunů. Jako například teď, když vliv hlavního politického proudu – rozuměj progresivního, zeleného a masové migraci otevřeného – slábne.
Merz by teď většinu neobhájil
Den před tím, než Ursula von der Leyenová vystoupila se svou „zprávou o stavu Unie“, byla publikována zajímavá, přitom očekávaná čísla. V Německu průzkumy ukázaly, že Alternativa pro Německo (AfD) – radikální, podle mnohých protisystémová strana mířící proti hlavnímu politickému proudu EU – dosáhla podpory 30 procent. Celostátně, ne jen v jistých spolkových zemích na východě.
|
Vítězství AfD. Politické zemětřesení v Německu může otřást celou Evropou
Až hluboko za ní je s 20 procenty vládní CDU, s ještě větším odstupem následují Zelení (14), sociální demokraté (11) a postkomunistická Levice (11). Znamená to, že ani současná vládní koalice kancléře Merze, tedy aliance křesťanských a sociálních demokratů, by svou většinu neobhájila.
Průzkumová čísla z téhož dne ve Francii zase dala na vědomí, že hlavním favoritem pro volby prezidenta za půl roku je Marine Le Penová. A i když má tamní dvoukolový většinový systém zádrhele, i když se mohou proti vítězi prvního kola všichni ostatní spojit, scénáře i tak dávají Le Penové slušnou šanci.
Média informují, co všechno tyto posuny znamenají pro Německo a Francii. Třeba že kancléř Merz odtroubil cestu na Valné shromáždění OSN v New Yorku, aby hasil problémy doma. I své problémy, protože nad jeho osudem lídra CDU i Německa se stahují mračna.
|
Německu dochází čas i peníze. Musí si přiznat, že jeho dosavadní model už nefunguje
Ale málo se mluví o tom, co posuny společenských nálad znamenají pro EU a její fungování.
Velké státy mají vliv, ne že ne
Formálně to nemění nic. Evropská komise není přímo navázaná na evropské státy. Ale každý ví, že tady značně rozhodují i vlivy neformální. Je to už klišé, ale stále se říká, že Francie a Německo jsou lokomotivou EU. A z toho by teď měla plynout jasná otázka.
Když zásadně slábne establishment (hlavní politický proud) v Německu a Francii, ve státech „lokomotivy EU“, kdyby kancléř Merz teď svou většinu neobhájil a prezident Macron volby hlavy státu nevyhrál, může se to neprojevit na špičkách unijní moci v Bruselu a Štrasburku?
Ursula von der Leyenová je pevnou součástí hlavního proudu, který teď slábne. Je ukázkou neformální návaznosti politik velkých národních států na politiku unijní. Od roku 2005, kdy se Angela Merkelová ujala úřadu kancléřky, byla spolkovou ministryní za CDU. Na tom není nic mimořádného a už vůbec ne špatného. Ale…
Když si von der Leyenová ve své zprávě libovala, že Evropa se zbavuje „toxické závislosti na ruských fosilních palivech“, může se tvářit, že u vzniku té závislosti nebyla? Může tvrdit, že jí nic neříká výraz Energiewende, překládaný jako energetická transformace?
Dobře to kritizuje, ale nebyla u toho taky?
Ten projekt byl schválen v roce 2010 a doplněn o rok později, po havárii ve Fukušimě. Tedy za vlády, v níž seděla Merkelová i von der Leyenová. Cíl byl legitimní: zajistit ekologicky šetrnou energii. Cesta měla politický souhlas: když Německo „vystoupí z atomu“, výpadek nahradí plyn dovážený z Ruska.
To vše mělo politickou legitimitu, nikdo netušil, že o dekádu později přijde útok na Ukrajinu a ruský plyn bude pokládán za „toxický“. Ale když si teď paní Ursula libuje, jak je skvělé, že se zbavujeme „toxické závislosti na ruských fosilních palivech“, zní to pokrytecky. Jako by ona sama nebyla ve vládě, která tu závislost posilovala.
|
Výtka za malý důraz na hospodářský růst i pochvala. Opozice hodnotí projev von der Leyenové
Podobně když chválí, že Evropa za pět let zvýšila vojenské výdaje o 80 procent. Pak si leckdo vzpomene na její neblahou pověst z let 2013–2019, kdy byla německou ministryní obrany. Nebo když ve zprávě apelovala na obranu před „masovými pohyby lidí řízenými jako zbraň“. Události tohoto léta (myslela tím vpád do Ceuty) prý ukazují, že naše nástroje se musí vyvíjet. Zní to odhodlaně. Ale leckdo si vzpomene, jak se německá vláda – vláda, v níž byla i von der Leyenová – čertila, když v roce 2015 „vyvíjelo své nástroje“ (postavilo plot) Maďarsko.
Na leckoho to vše může působit jaksi perestrojkově. Jako situace, kdy reformy razí ti, kteří se na předchozích problémech podíleli. I to napájí sílící lidový odpor k politice EU, i když ještě ne k evropské integraci jako takové.
Ani riziko nesmí bránit kritice
Aby bylo jasno, tím není řečeno, že Ursula von der Leyenová by měla hned odstoupit. Ostatně na to nemá pravomoc ani Evropský parlament (může pouze odvolat Komisi jako celek).
Je tím řečeno jen tolik, že když váha současných politických establishmentů hlavně ve Francii a Německu klesá, nemůže se to neprojevit na váze špičkových institucí EU.
Mnozí uvažují tak, že v době hrozeb je prioritou uchovat EU, ať bude jakákoliv. Že kdyby se rozpadla, vrátí se temné pudy i časy Evropy. Na tom riziku dost je. Ale nesmí to bránit kritice unijních institucí a politik. Jinak by to bylo jako za komunismu, kdy se kritika systému umlčovala slovy: „Tak ty bys chtěl, aby se zase střílelo do dělníků jako za Masaryka?“