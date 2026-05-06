Spojencem v nelegální válce? Kongres nasazení v Zálivu neautorizoval, ač prošla lhůta 60 dnů

Jenže teď jsme o čtvrtstoletí dál a i ten, kdo Americe stále fandí, ba i ten, kdo fandí osobně prezidentu Trumpovi, by si jisté otázky klást měl. Například tuto.
Je válka v Zálivu, rozuměj válka proti Íránu a jeho hrozbám, legální? Neodporuje americkým zákonům? Platí to i po víkendu, kdy uplynula lhůta 60 dnů, aby tu válku autorizoval Kongres?
Je to otázka typu, na kterou nedostaneme jedinou možnou a správnou odpověď ve stylu „jasně ano“ versus „jasně ne“. Záleží na výkladu politiků, ústavních právníků i fanoušků z té či oné strany názorové barikády. Asi jako se u nás přeme, zda prezident musí, nebo nemusí jmenovat navrženého kandidáta na ministra.
Ale i když přesnou a jednoznačnou odpověď nemáme k dispozici, neznamená to, že bychom si takové otázky neměli klást.
Inspiruje se Trump Obamou?
Ze zahraničních médií se dozvíme toto. Podle běžného výkladu amerických zákonů je válka v Zálivu od 1. května ilegální. Tehdy totiž vypršela lhůta 60 dnů, do kdy ji měl odsouhlasit Kongres.
Prezident Trump k tomu dni vyhlásil konec bojových operací. Zřejmě proto, aby z té zákonné lhůty vyklouzl. Ale kdo stanoví, zda konec bojových operací skutečně znamená konec války? Opět jako u nás. Kdo stanoví, zda prezident musí jmenovat kandidáta na ministra?
Spojené státy mají zákon z roku 1973, kterému se říká „rezoluce o válečných pravomocích“. Byl přijat po vietnamské válce. Měl omezit pravomoc prezidenta nasadit svévolně – aniž by to bylo schváleno Kongresem – armádu v cizině. Stanovil dvě věci.
Za prvé. Prezident může nasadit armádu v zahraničí, ale musí o tom do 48 hodin informovat Kongres. Za druhé. Pokud Kongres válku neschválí, musí být vojska po uplynutí 60 dnů stažena. Tím je dána lhůta, která v případě války s Íránem vypršela 1. května. Jenže jak už to chodí, i když zákon platil a formálně nebyl porušován, vykládán byl za různých prezidentů různě.
Příklad. V roce 2011 prezident Barack Obama pokračoval ve vojenské operaci v Libyi i po uplynutí 60 dnů. Proč? „Operace nezahrnují trvalé boje ani aktivní přestřelky s nepřátelskými silami, ani se jich neúčastní americké pozemní jednotky,“ shrnula výmluvu administrativa.
Dnes je válka v Libyi hodnocena jako průšvih na cestě k rozvrácené zemi. Přitom – a na to se zapomíná – šlo možná o poslední legální válku vůbec. Coby humanitární akce získala souhlas Rady bezpečnosti OSN, dokonce ani Rusko a Čína nehlasovaly proti. Ale…
O dva roky později napsal tehdejší ministr obrany Robert Gates do novin, že ruský lídr Putin se tehdy cítil Amerikou podražen. Rusko neblokovalo americkou akci v Libyi, ale pak zíralo, když se z humanitárního zásahu stala změna režimu. Právě tehdy si prý Putin řekl: „Už žádná další Libye.“
Vidíme, že otázka legality válek není jen akademická. Může ovlivnit víc věcí, než by se zdálo. A v jistých médiích se už spekuluje, že Trump by se pro zdůvodnění války v Zálivu mohl inspirovat právě Obamou z roku 2011. (Ve skutečnosti dost těžko, neboť Trumpovi by to Rada bezpečnosti neodhlasovala.)
Mohou za to prý defétisté
Nejste-li umanutými fanoušky Donalda Trumpa, můžete si přiznat, že na kritice jím vedené války něco je. Ostatně stačí si přečíst, jak mluvil před Kongresem jeho ministr války Pete Hegseth: největším nepřítelem Spojených států jsou prý „bezohlední pesimisté a poraženecká rétorika demokratů a některých republikánů v Kongresu“. To už je dikce jak z 50. let.
V Evropě panuje móda či snad pud sebezáchovy, který velí být s Trumpem zadobře. Na hlavu německého kancléře Merze se snáší kritika, že svými neopatrnými výroky (USA vstoupily do války hazardérsky a nemají promyšlenou strategii odchodu) Trumpa zbytečně naštval. A že kvůli tomu teď USA stahují své vojáky z Německa. O pozici Trumpovy oblíbenkyně přišla i italská premiérka Meloniová (za to, že se zastala papeže, římského biskupa).
Když si to vše shrneme, může nám vyjít zhruba toto. Jistě je skvělé být spojencem USA a mít bezpečnostní pojistku jejich vojáků v Evropě. Ale má to být i za cenu, že se budeme klanět před Trumpem jako Severokorejci před Kimem? Premiér Babiš kritizuje prezidenta Pavla, že kdysi o Trumpovi řekl, že je „odpudivá lidská bytost“. Ale vadí Babišovi, že USA teď vedou nelegální válku a verbují pro ni spojence? Vadí to Macinkovi? Vadí to vůbec někomu?