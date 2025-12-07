Donald Trump jako Juan Perón. Jdou Spojené státy cestou Argentiny?

To mnohé překvapí zejména v souvislosti s vyzdvihovaným Trumpovým spojenectvím se současným argentinským prezidentem, libertariánem Javierem Mileiem.
Přirovnání k Perónovi vyvolalo značný ohlas, neboť jeho politika je spojována s dlouhodobou inflací, krizemi a oslabením důvěry v národní měnu. Mezi opatření, která v bance rozsvítila varovná světla, patří obchodní protekcionismus, zvýšení veřejných výdajů, oslabení Federálního rezervního systému a rostoucí rozpočtový deficit. Bývalý argentinský ministr vnitřního obchodu Guillermo Moreno, který patří mezi ortodoxní perónisty, zprávu komentoval souhlasně s tím, že „vždy jsme říkali, že Trump je tak trochu perónista“. Zároveň upřesnil, že Trump je perónista jen napůl, protože mu stále chybí pochopení, že mezi národy je třeba stavět mosty, nikoli zdi.
Naopak Lucas Ilardo, bývalý perónistický senátor a provinční poslanec, sáhl po fotbalovém příkladu, aby paralelu mezi Trumpem a Perónem relativizoval, a naopak podtrhl odkaz bývalého argentinského prezidenta: „Když vezmete jakéhokoli prezidenta na světě, vždycky můžete najít nějaký společný bod. Ale srovnávat Trumpa s Perónem je jako srovnávat Real Madrid s Benficou. Trump hájí americký průmysl, ano, ale Perón byl mnohem větší a měl odlišný pohled na svět.“
Varovný příběh
Na první dobrou jsou Trump a Perón opravdu zcela odlišní lídři. Trumpova politika se od té Perónovy liší zejména ideologicky – Perón byl levicovější, Trump spíše konzervativní – ale oba sdílejí nacionalistický důraz a ochotu podřídit ekonomické zájmy politickým cílům. A oba ve volbách cílili na hlasy slabě vydělávajících či nezaměstnaných dělníků – vždyť také například díky podpoře propuštěných horníků z uhelných dolů získal Trump v prezidentských volbách volitelské hlasy ze Západní Virginie.
V čem lze dál shledat mezi oběma lídry podobnost? Perón po svém nástupu do prezidentské funkce výrazně zvýšil tlak na tržní ekonomiku. Osobně rozhodoval, které firmy dostanou výhody, které průmyslové sektory budou znárodněny či chráněny a kteří podnikatelé budou profitovat ze státní přízně. Již tehdy domácí ekonomové i poradci amerického prezidenta Harryho Trumana, kteří vnímali poválečnou Argentinu jako vážnou konkurenční hrozbu pro americké zájmy, varovali, že tento experiment skončí špatně.
Během desetiletí vlády Peróna a jeho následovníků se skutečně země, která kdysi patřila mezi nejbohatší na světě, proměnila v chřadnoucí ekonomiku s nezvladatelnou inflací, pravidelnými fiskálními krizemi, rozšířenou korupcí a šířící se chudobou. Perónismus se stal varovným příběhem o tom, jak ekonomiku neřídit.
Druhé funkční období prezidenta Trumpa v některých ohledech začalo následovat perónistický scénář nahrazování dovozu domácí výrobou, nouzových prezidentských dekretů, osobního vyjednávání, fiskální a měnové nezodpovědnosti a bezprecedentního vládního dohledu nad soukromým podnikáním. A stejně jako v případě argentinského perónismu prochází velká část hospodářské politiky USA přímo přes samotného prezidenta.
Trumpova tendence k perónistické politice je nejsilnější v oblasti obchodu. Ústředním bodem Perónovy ekonomické vize byla strategie industrializace nahrazující dovoz, která využívala cla, kvóty a dotace, aby přiměla Argentince vyrábět doma to, co dříve levněji dováželi ze zahraničí. Tento přístup měl podpořit domácí růst, ale místo toho vytvořil izolované a nekonkurenceschopné průmyslové podniky zatížené vysokými výrobními náklady, přebujelou byrokracií a rozšířeným klientelismem.
Perón paradoxně také zničil globálně konkurenceschopný zemědělský sektor Argentiny tím, že odklonil zdroje od něj směrem k chráněným odvětvím. Argentinští spotřebitelé trpěli vyššími cenami, nedostupnými produkty a nižší životní úrovní.
Perónistická politika však zůstává živá i v 21. století. Když například administrativa prezidentky Cristiny Kirchnerové usilovala o vznik domácího elektronického průmyslu prostřednictvím přísných omezení dovozu televizorů a chytrých telefonů, byl výsledek tristní. Skromný vzestup výroby vedl k tomu, že se na trhu objevovaly nekvalitní produkty z domácí produkce za dvojnásobné ceny oproti sousednímu Chile. Oblíbené položky, jako například iPhony, nebyly dostupné vůbec, což Argentince nutilo k nákupům na černém trhu nebo k cestám do zahraničí.
Láska k nouzovým pravomocem
Trumpovo druhé funkční období následuje scénář v několika ohledech, v některých dokonce více než Argentina. Průměrná celní sazba Argentiny se od roku 1992 pohybovala mezi 10 a 16 procenty, zatímco ve Spojených státech nyní dosahuje téměř 17 procent, což je nejvyšší úroveň od roku 1935. Dovozní cla na Trumpem preferované sektory, jako jsou ocel, hliník, měď či automobily, jsou ještě výrazně vyšší. A protože cla uvalená USA se liší podle produktu, země a obsahu, systém, který byl dříve relativně jednoduchý, se proměnil v labyrint překrývajících se požadavků, v němž se obtížně orientují i velcí a sofistikovaní američtí dovozci.
Trump je sice dalek tomu, aby jako Perón znárodnil celá odvětví jako telekomunikace nebo energetické služby, přesto prezident uplatňuje ohromující míru vládní kontroly nad obchodními operacemi soukromých firem. Jeho administrativa donutila japonskou společnost Nippon Steel, aby Američanům poskytla zlatý podíl v ocelárnách U. S. Steel při jejich akvizici. Trump také vyžadoval od amerických polovodičových firem AMD a Nvidia, aby vládě odvedly 15 procent ze svých prodejů v Číně výměnou za schválení vývozu jejich výrobků.
|
Federální vláda dále získala 15procentní podíl v těžařské společnosti MP Materials a 10procentní podíl v Intelu. Představenstvo Intelu s tím přitom souhlasilo teprve poté, co Trump požadoval rezignaci generálního ředitele pod jinou záminkou. Generální ředitel Applu Tim Cook zase musel projít Oválnou pracovnou, aby zajistil výjimky z cel pro chytré telefony a produkty Apple.
Trump se přiblížil k Perónovi také v oblasti fiskální a měnové politiky. Perón převzal kontrolu nad argentinskou centrální bankou a využil expanzivní měnovou politiku k financování masivních vládních výdajů a deficitů, což vedlo k chronické inflaci. Trump zatížil americký veřejný dluh prostřednictvím tzv. krásného velkého zákona a zároveň usiluje o oslabení nezávislosti Federálního rezervního systému, aby mohl zavést expanzivní americkou měnovou politiku navzdory stále přetrvávající inflaci.
Ovšem snad nejvíce perónistickým rysem Trumpa je způsob, jakým prezident své cíle prosazuje. Perónisté si například osvojili a následně rutinně využívali nouzové pravomoci k rychlému a jednostrannému zavádění různých hospodářských opatření. Trump podobně vyhlásil několik národních nouzových stavů, aby ospravedlnil rychlé uvalení globálních cel, stejně jako dodatečných sankcí vůči Číně, Indii a Brazílii. Nejvyšší soud má v nejbližších dnech rozhodnout, zda jsou tyto nouzové kroky zákonné. Pokud soud prezidentovy kroky schválí, bude mít Trump fakticky neomezenou moc nad cly a obchodem, což představuje zásadní rozšíření jeho pravomocí.
Za zavřenými dveřmi
Trumpovo první funkční období se vyznačovalo obchodním režimem, který byl poměrně otevřený a transparentní. Nyní se však obchodní dohody uzavírají za zavřenými dveřmi, a to prostřednictvím politických kontaktů a prezidentovy přízně. Centralizace hospodářského rozhodování je zjevně perónistická. Společnosti činí investiční rozhodnutí v hodnotě miliard dolarů na základě zákulisních dohod, jednostranné politiky a osobních slibů. Silně medializované výjimky, kapitálové podíly a zvláštní výhody povzbuzují další soukromé subjekty, aby usilovaly o podobné zacházení.
Bývalý americký ministr financí Lawrence Summers v tomto kontextu argentinskou zkušenost využil jako výstrahu pro současnou Ameriku: „Argentina se vydala zcela špatným směrem kvůli rozhodnutím učiněným během několika let, a to demokraticky zvoleným vůdcem, který se vydal cestou autokracie. A to by mělo být varovným příběhem pro všechny v podnikatelské komunitě i pro všechny zapojené do našeho politického procesu.“