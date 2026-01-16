Dynastie bílých švábů. Vzpomínka na bostonské uprchlické jaro 1986

Nájem byl celkem laciný - v bytě už bydleli dva jiní čeští uprchlíci, které tu organizace ubytovala před několika měsíci. Jeden z nich, Ivan, úžasná bedna na matiku, tvor, o jakém by se dnes i Češi vyjadřovali jako o nerdovi, se vcelku ochotně vystěhoval z jediné ložnice, aby poskytl dámě patřičné soukromí, a pobýval teď ve výklenku v obýváku, ve kterém už bydlel Láďa, takový normální, hodný kluk.
|
O muslimech a psech aneb Až si čuchneš, zavrtíš ocasem
V bytě kromě nás bydlelo asi tak půl milionu švábů. Americké dřevěné domy jsou plné drobných děr, zákoutí a úkrytů, odkud šváby a jejich vajíčka prostě nevymetete. A pokud se vám přece jen podaří zbavit se těch nenažraných potvor, během pár hodin je nahradí švábí imigranti, kteří k vám nalezou od sousedů. A naši sousedé zaručeně chovali ještě víc švábů než my tři. Náš byt byl v prvním patře, nad podivínem, který zřejmě už patnáct let nevytáhl z domu paty a zpod jeho dveří se šířil zatuchlý pach, a pod mnohočlennou rodinou s neustále se vztekajícími dětmi, které určitě poházely po podlaze dvakrát víc jídla, než kolik snědly. Švábi k nám měli odkud migrovat.
Když jsme zjistili, že se šestinohých podnájemníků tak snadno nezbavíme, začali jsme si s nimi pohrávat. Uzavírali jsme mezi sebou sázky – Ivan, Láďa a já -, jak dlouho potrvá, než rusáci (jak jsme je nelaskavě přezdívali) najdou tři drobky nastražené na kuchyňské lince, a soutěžili jsme, kdo jich jedinou ranou střevícem zamáčkne víc.
A když jsem objevila něco nečekaného – čistě bílého švába – a usoudila, že je to nejspíš mutace neschopná vyrábět melanin, rozhodli jsme se, že si vychováme dynastii bílých švábů.
|
Posmrtné osudy krůty, kterou jsme letos na Vánoce nekoupili a nesnědli
Skutečně se to povedlo. Tak dlouho jsme selektivně zamačkávali všechny rusáky, kteří byli jen trochu nahnědlí, až nám po bytě začali běhat jen ti bělostní.
Jo, je to rasismus, já vím. Dnes už bych nic takového nedělala, příliš to připomíná to, co lidstvo po staletí provozovalo ve vlastních řadách. Dnes se divím, že mě to tenkrát vůbec napadlo.
Ale… když jsem si nedávno vzpomněla na rasistický boj tří Čechů s americkými šváby, zeptala jsem se strýce Googla, jaká to asi byla mutace.
|
Výprodejové bitvy začínají. Mám jeden dobrý důvod se jich neúčastnit
A dozvěděla jsem se nečekanou věc. Mutace, které způsobí ztrátu melaninu, u švábů podle všeho neexistují. Všichni bílí švábi, které spatříme, jsou mladí jedinci, nedávno vylíhnutí. S věkem si všichni nasyntetizují melanin a zabarví se do hněda.
Vidíte to – tenkrát bych přísahala, že jsme založili dynastii bílých švábů. A ono ne. Nebyli jsme rasisté, byli jsme ageisté. A vůbec jsme o tom nevěděli.