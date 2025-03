Zpochybněný bezpečnostní deštník USA jako další růstový impuls pro obranný průmysl v Česku i Evropě

Česká republika vydávala na obranu již v loňském roce více než dvě procenta HDP, a tento objem naplní i v roce letošním. Vzhledem k výše popsané situaci se již hovoří o nutnosti obranné výdaje dále zvyšovat. Podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) se obranný rozpočet pro rok 2026 zvýší o 0,2 procenta HDP, podobně jako každý další rok, aby Česko do konce této dekády vydávalo na obranu alespoň tři procenta HDP.

Avizovaný vývoj je naprosto pochopitelně příležitostí pro tuzemský obranný průmysl, který má za sebou poměrně bohatou historii, jež se ve větší míře začala psát po vzniku Československa v roce 1918. A řada tuzemských zbrojařských firem může na tuto historii navázat, což mnoho z nich již fakticky dělá.

Rekordní obrat i export

Ještě v roce 2011 dosahoval roční obrat českých zbrojařských firem jen něco málo přes pět miliard korun. V roce 2023 již to bylo patnáctkrát více! 75 miliard korun jejich obratu představoval asi jedno procento HDP.

Rekordních úrovní dosahuje také export českého zbrojního průmyslu. Ten v roce 2011 činil asi 4,5 miliardy korun, předloni jedenáctkrát více, tedy skoro 50 miliard korun. Naprostá většina exportu v Česku vyráběných zbraní putuje do evropských zemí (skoro dvě třetiny, 27 procent, do zemí EU), necelá desetina do Asie, následuje Afrika a Amerika (shodně šest procent), nejmenší podíl zaujímá Austrálie a Oceánie (čtyři procenta).

Největší část vývozního artiklu (56 procent) tvoří munice a energetické látky, necelá pětina připadá na pozemní techniku. Následuje letecká technika (devět procent), elektrotechnika (šest procent), výrobní zařízení a polotovary a ruční zbraně (shodně po pěti procentech).

Tady je Strnadovo

Největší českou zbrojařskou společností je holding Czechoslovak Group (CSG), který patří podnikateli Michalu Strnadovi. CSG, která v roce 2022 zaznamenala meziroční zdvojnásobení obratu na 25 miliard korun, vyrábí široké portfolio armádní produkce, od těžké bojové techniky až po malorážní munici.

Pomyslnou českou dvojkou je společnost Colt CZ Group, která se zaměřuje především na ruční palné zbraně. Její tržby v roce 2022 dosáhly 14,6 miliardy korun a zisk se téměř zdvojnásobil na více než dvě miliardy. Colt CZ Group je zároveň jedinou českou zbrojovkou obchodovanou na akciové burze.

Situace se proto pochopitelně odráží i na apetitu investorů, kteří hledají vhodné investiční příležitosti. Právě zbrojařský segment je dnes v této souvislosti podobně perspektivní jako technologické společnosti během covidové krize.

Z přízně investorů těží i jediná česká zbrojovka obchodovaná na burze. Akcie Colt CZ Group během posledních dvanácti měsíců zpevnily asi o čtvrtinu, v pětiletém horizontu jsou pak silnější asi o 110 procent (Zdroj: Pse.cz – údaje týkající se minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů).

Třetí příčka patří společnosti STV Group, která se zabývá zejména výrobou střeliva, a to včetně dělostřeleckého. V jejím produktovém portfoliu ale najdeme také vojenskou taktickou výstroj včetně balistických vest. Loni na podzim ale společnost oznámila, že chce začít s výrobou vlastní těžké bojové techniky, a i kvůli tomu zavedla funkci výkonného ředitele.

Zbrojaři zvyšují kapacity

Zvyšování obranných výdajů ovšem samo o sobě ještě bezpečnost České republice ani Evropě nezajistí. Aby bylo možné kýženou výzbroj skutečně armádě zajistit, musí být nejprve v dostatečném objemu vyrobena. A zde se skrývá jeden z háčků, který může celou snahu o vojenské vyztužení Česka i Evropy zbrzdit: výrobní kapacity.

Ačkoli vpád ruských vojsk na Ukrajinu jako určitý motor investic do rozšiřování kapacit zafungoval, bude jich zapotřebí více. A uvědomují si to i samotní čeští zbrojaři, kteří do zvětšování výroby investují miliardy korun.

Například společnost PBS Group, která je jediným tuzemským výrobcem proudových motorů, letos pracuje na zdvojnásobení svých kapacit. Investice má jen letos dosáhnout asi 700 milionů korun.

Výrobní kapacity zvyšuje i STV Group, která již tímto směrem investovala miliardu korun, a dalších pět plánuje v následujících letech přidat. Podobně uvažuje také Colt CZ Group, který zvyšuje výrobní kapacity i na Ukrajině. Novou výrobní halu na Ukrajině staví také společnost CSG.

Změna postoje Spojených států vůči válce Ruska proti Ukrajině je další kapkou, kdy si Evropa uvědomila, že se o svou bezpečnost bude muset v první řadě starat sama. Jsme na ni připraveni?

„Stále naplno nevyužíváme veškerý potenciál a všechny příležitosti, které se českým firmám obranného průmyslu nabízejí,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček k analýze, z níž vyplývá, že zatímco české firmy získávají 90 procent počtu zakázek resortu obrany, tak podíl na jejich hodnotě činí pouhých 25 procent.

Autor je analytikem InvestingFox