Je Zelenskyj jen předskokanem Putina? Co se můžeme dozvědět ze setkání v Bílém domě

Dnes se sejdou v Bílém domě prezidenti Spojených států a Ukrajiny, tedy Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj. Je to naplánované, ví se i to, o čem mají diskutovat, ba jednat. Mimo jiné o tom, zda Amerika poskytne Kyjevu rakety Tomahawk schopné zasáhnout cíle hluboko v ruském vnitrozemí.
Ty střely by Ukrajině pomohly, o tom není sporu. I když je otázka, zda by – jak o tom již delší dobu mluví Zelenskyj – vyvinuly takový tlak na Rusko, aby skutečně ukončilo válku. Podle jiných názorů – především podle názoru Moskvy – by dodávka tomahawků vedla k eskalaci, ba až k jaderné válce.
Pro našince s osobní zkušeností s agresivitou Moskvy to zní zvláštně. To jako že ruská invaze do suverénního státu nehrozí eskalací a rozšířením konfliktu? Ale zbrojní pomoc napadenému je eskalací a ke hrozbě jaderné války vede? Zní to zvláštně, ale reálpolitika s tak zvláštními věcmi pracuje. Musí s nimi prostě počítat, ať se jí za to tleská, nebo ne.
A reálpolitika se před pátečním setkáním Trump – Zelenskyj vyvíjela takto. Ve čtvrtek ruský prezident Putin telefonoval americkému a podle něj to byl „produktivní hovor“. Tady už je třeba zpozornět, neboť Trump oblíbeným slovem „produktivní“ často označuje postupy, které mu nějak lichotily, ale pak k ničemu nevedly. Třeba setkání s Putinem v srpnu na Aljašce.
Mohlo by k něčemu vést nyní ohlášené setkání v Budapešti? Nejprve vysokých úředníků a pak i Trumpa s Putinem? Těžko říci, ale právě zkušenost velí k opatrnosti.
Jak dlouho vydrží Trumpovo naštvání
Představa, že během dneška budou Trump a Zelenskyj jednat před kamerami o dodávce raket Tomahawk a pak to naplno řeknou na mikrofon při tiskovce, není reálná.
Reálněji se jeví to, že Trump by mohl pozapomenout svou zkušenost z Aljašky. Tam Putinovi uvěřil, že to s příměřím, ba s ukončením války na Ukrajině myslí vážně. Teprve po týdnech, když už bylo zřejmé, že Putin myslí jako vážný cíl na Ukrajině pouze vítězství (aniž by jasně řekl, zda mu jde o anexi jistých oblastí, či o dobytí celé země a likvidaci ukrajinské státnosti), že na ukončení války nemá sebemenší zájem, se na něj Trump skutečně naštval.
Nemůže toto naštvání, jež ho vedlo k myšlence dodávek tomahawků pro Ukrajinu, pominout? Nebude Zelenskyj v Bílém domě jen předskokanem pro velkou hru, kterou Trump uspořádá s Putinem v Budapešti? Toto je užitečné sledovat.
Je samozřejmé i logické, že před jednáním o raketách Tomahawk Putin Trumpovi telefonoval, nasadil vstřícnou tvář a dohodl se s ním na summitu v Budapešti. Činil tak hlavně proto, aby Trumpa odvedl od plánu na dodávku raket Kyjevu. S tím musel každý počítat. Ale kdyby mu na to Trump bez výhrad a kontrol skočil, kdyby od Putina opět nedostal žádnou protihodnotu (mířící k ukončení války, k míru), to už by bylo po neblahé zkušenosti z Aljašky něco jiného.
Ve smyslu úvodního úsloví by to pro Trumpa byla „antizkušenost“, tedy něco jako „hloupost, kterou jsem schopen učinit podruhé“.
Něco pro ty, kteří milují mír
Toto vše je užitečné sledovat na setkáních Trump – Zelenskyj i jiných. Ve výrocích, řeči těla, věcech, které na první pohled nepůsobí nápadně. Vždyť srpnová zkušenost z Aljašky říká: v samotný den jednání jsme viděli jen červený koberec pro Putina a slyšeli tuctová slova pronášená na tiskovce do mikrofonů. O samotném obsahu jednání jsme se začali dovídat až z různých úniků s odstupem hodin či spíše dnů.
Teď, po příměří v Gaze, na jehož prosazení měl lví podíl, je Trump v „ajfru“ jak se říkávalo. V „ajfru“, který může i poněkud zatemnit úsudek či se nekriticky přenášet na jiné. Třeba na Viktora Orbána, který chystanou sešlost v Budapešti označil za „skvělou zprávu pro lidi po celém světě, kteří milují mír“. Pane jo. Trump by to neřekl lépe. Ale co milovníkům míru přinesl srpnový summit na Aljašce?
Tím vůbec není řečeno, že mír (či alespoň příměří) na Ukrajině je v principu vyloučený nebo by ho snad Trump chtěl sabotovat. Naopak, chtěl by ho dosáhnout už pro své renomé, svou ješitnost. Ale je tím naznačeno, na co vše je třeba dávat pozor.
Trump ve čtvrtek řekl, že o svém telefonickém rozhovoru s Putinem chce v pátek informovat Zelenského, až spolu budou jednat. Což je zcela v pořádku. Ale nestrhne veškerou Trumpovu pozornost právě tato informace? Nebude pro něj tak „úžasná“ (další jeho oblíbený výraz), že jaksi pozapomene na téma tomahawků?
Věřme, že ne. Ale právě zkušenost, tedy hloupost, kterou už nehodláme opakovat, nás vede i k jiné zásadě: „Věř v nejlepší, ale připravuj se na nejhorší.“