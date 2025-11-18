Nový oblíbený spojenec USA? Británii z piedestalu vytlačuje jiná země

To se ale začíná měnit. S tím, jak klesá význam Evropy pro americké strategické uvažování, role Británie slábne. K tomu lze přičíst notorické problémy, které má britská armáda, jako jsou poruchové letadlové lodě, nespolehlivá odpalovací zařízení balistických střel Trident, či nepočetné pozemní vojsko. Netřeba se pak divit, že se Londýn pomalu ale jistě dostává na druhou kolej, nebo přinejmenším do stínu jiných spojenců, kteří mohou nabídnout víc.
Štafetu přebírá země protinožců
Vezměme si takovou Austrálii. Mluví se v ní rovněž anglicky, což usnadňuje komunikaci a kulturní transfer. Nadto leží v blízkosti Asie, kterou ve Washingtonu považují za strategickou oblast číslo jedna - z australských břehů je to na Tchaj-wan 5700 kilometrů vzdušnou čarou, tedy bezmála o dva a půl tisíce kilometrů méně než z nejbližšího amerického státu Havaj. USA proto v Pacifiku pravidelně pořádá velká vojenská cvičení, jejichž většina se odehrává v Austrálii a Canberru má jako hlavního partnera.
Americký recept na Čínu zkouší i Austrálie. Nové rakety mají nahradit ATACMS
Země protinožců přebírá britskou štafetu i ve zbrojním průmyslu, jak si palčivě uvědomují sami Britové. Vezměme si takový projekt F-35, na kterém od počátku spolupracovaly všechny tři země a Australanům i Britům je dodnes dovoleno nahlížet některá citlivá data z provedených operací. „Austrálie má víc letadel, létá s nimi téměř dvakrát tolik co my a nachází se v Indopacifiku,“ konstatuje suše pro server UK Defence Journal britský bezpečnostní expert Justin Bronk.
Pomyslnou třešničkou na dortu jsou vzácné zeminy, jejichž ložiska se v Austrálii nacházejí v hojné míře a pro něž má takovou slabost americký prezident Donald Trump. Svět šéfa Bílého domu je jak známo transakční, a proto ho vždycky v neposlední řadě zajímá otázka „co za to“? Proto jedním z hlavních výsledků nedávné návštěvy australského premiéra Anthonyho Albanese ve Washingtonu byl právě podpis dohody o budoucí těžbě.
USA budou vzácné zeminy potřebovat pro svůj velmocenský souboj s Čínou, poněvadž jsou klíčové pro výrobu veškeré pokročilé elektrotechniky od smartphonu až po stíhačku F-35. Pro všechny tyto důvody lze předpokládat, že se spojenecké kyvadlo bude čím dál tím víc překlápět na stranu protinožců – a pryč od kdysi hrdého Albionu.