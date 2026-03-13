Uspěli u asteroidu, zatím ne v Íránu. Budou přitažlivějším hegemonem USA, nebo Čína?

O víkendu bylo zveřejněno, že projekt planetární obrany DART uspěl. Že když v roce 2022 americká sonda cíleně narazila do satelitu Dimorphos, opravdu se jí podařilo změnit dráhu jeho mateřského asteroidu Didymos. Je to zpráva, o jaké se zajímají jen specialisté. Ale je za ní cosi zásadního.
Řečeno nabubřele, lidstvo poprvé v dějinách dokázalo změnit dráhu asteroidu. Dokázalo to, o čem se dříve psalo jen v žánru sci-fi. Má na to, aby odvracelo nebezpečí asteroidů potenciálně ohrožujících Zemi.
|
Lidstvo poprvé pohnulo vesmírným objektem. NASA úspěšne vychýlila dráhu planetky
Řečeno brutálně politicky. Amerika má technologii schopnou účinně zasahovat ve vesmíru. Neplatí pak, že s takovou technologií může účinně zasahovat kdekoliv na Zemi? Že pro jiné státy ani nemá smysl, aby se jí stavěly na odpor?
Ne, neplatí, ať už to říkáte s dovětkem bohužel, nebo bohudíky. Ve čtvrtek byla totiž vydána jiná zpráva, která cituje americké tajné služby a ve volnějším výkladu říká toto. I když USA ovládají bojiště v Íránu, i když prezident Trump řekl, že už není co bombardovat (rozuměj: všechny strategické cíle už jsme rozbili), tak režimu v Teheránu nehrozí zhroucení. Má pod kontrolou zemi, své opěrné body a do značné míry i veřejnost.
|
Írán se snaží vyhrát válku kalkulačkou. Proč nemusí rozhodovat síla armád?
Více rozmlátit než napravit?
Tyto dvě zprávy v rozmezí jednoho týdne ukazují háčky americké hegemonie ve světě. USA skutečně mají technologie umožňující účinné zásahy ve vesmíru. Mají technologie, které by dokázaly převálcovat téměř jakoukoliv zemi, jež by se stavěla na větší odpor. Mají informační technologie o ligu lepší než konkurence. Mají civilizační a popkulturní vliv ve světě jako nikdo jiný. Ale ani tím vším USA zatím nedokázaly vnutit svou vůli Íránu.
Zatímco na vzdáleném asteroidu dokázala Amerika změnit jeho dráhu, na bojišti v Íránu toho USA zatím dokázaly víc rozmlátit než napravit. Což, půjde-li to tak dál, chtě nechtě přinese nějaké důsledky. Pár příkladů.
|
V Íránu už prakticky není na co útočit, válka skončí, až budu chtít, řekl Trump
Americký velmi sledovaný podcaster Joe Rogan varuje, že fanoušci Trumpa se válkou v Íránu cítí zrazeni. Logicky. Mnozí Trumpa volili proto, aby zemi do žádné války nezatahoval, a teď si mohou říkat: Tu máš, čerte, kropáč. Rusko se zase vlísává k Západu s nabídkou vývozu levné ropy a plynu. Ale samozřejmě za cenu postupné normalizace vztahů, za cenu „klidu pro práci na Ukrajině“.
Evropa už žádný mocenský vliv nemá, takže se do rozvahy ani moc zahrnovat nemusí. Když dopadl dron z Íránu či Libanonu (Hizballáh) na Kypr, na území EU, hned se ozvaly hlasy, že členské země musí zasáhnout. Jenže v praxi to nebylo tak horké. Zjistilo se, že Britové v okolí žádné lodě právě nemají. Že letadlová loď Charles de Gaulle, pýcha Francie, tam sice je, ale představa Evropy oživující dávný imperialismus drhne. Naposled to fungovalo na podzim 1956, když Britové šli spolu s Francouzi do suezské války, ale nedopadlo to dobře.
|
Válka na dálku je katastrofa. Poučí se z toho Američané?
A do těchto kormutlivých úvah přichází zpráva, že Čína teď zastavila pravidelné mise svých bojových letadel do blízkosti Tchaj-wanu. Co to znamená a jak to máme vnímat? Nečiší z toho něco klidného a pozitivního ve světě, který jako by se utrhl ze řetězu? Pro leckoho asi ano.
Si Ťin-pching prý neví, o co Trumpovi jde
Čínský lídr Si Ťin-pching se chystá na setkání s Trumpem koncem března ve Washingtonu. Proto se snaží o formální vstřícnost, proto utlumil provokace Tchaj-wanu, proto očekává cosi podobného od USA. Ale jak se dovídáme z médií, čínské vedení je frustrováno z toho, že neví, oč Trumpovi jde. Třeba zda se chystá prodloužit rok trvající příměří v obchodní válce.
|
Čínská armáda nečekaně zastavila lety kolem Tchaj-wanu. Analytici netuší proč
Úhrnem. Čínské vedení plánuje agendu schůzek s velkým předstihem. Kdežto Trump si cení své vlastní nepředvídatelnosti, a jak sám řekl, je přesvědčen, že klíčem k vítězství je udržet druhou stranu v rozpacích. Může to jít dohromady? Aby z toho byl „produktivní“ (jak říká Trump s oblibou) výsledek?
Amerika je dnes v roli hegemona, který je schopen účinně zasáhnout u vzdáleného asteroidu, ale na Zemi šíří spíše chaos. Naproti tomu Čína pro až příliš mnoho lidí působí jako „klidná síla“. Kdybychom se podívali na svět očima průměrného Asiata, Latinoameričana, Afričana, ba i leckterého Evropana či Severoameričana, možná by z toho Čína vyšla jako nejméně konfliktní velmoc.
Což samozřejmě není oslava čínských hodnot, postupů, politik. Je to jen konstatování situace, která se dříve či později může nějak projevit. A zůstanou-li USA v roli světového hegemona, který vlastně ani nepotřebuje spojence, proč by na tom stavu měly něco měnit?