Indie se ruské ropy nezbavila navzdory Trumpovu tlaku. Krátká je i EU

Rusko o svého prioritního odběratele ropy nepřišlo. Donald Trump si dupnutím na Indii konec války na Ukrajině ani radikální snížení dovozu černého zlata ze země Vladimira Putina nevynutil.

Od poloviny minulého týdne platí vyšší americká cla na dovoz zboží z Indie, maximální sazba činí až 50 procent. Americký prezident Donald Trump tím chce potrestat nejlidnatější zemi světa za nákup ruské ropy. Alespoň formálně, pokud odhlédneme od mimořádně napjatých osobních vztahů mezi Trumpem a indickým premiérem Naréndrou Módím.

Indie podle Trumpa nakupuje značné objemy ruské ropy, kterou dál prodává s vysokými zisky na volném trhu, čímž pomáhá financovat válku na Ukrajině. Indie od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nákupy ruské ropy výrazně zvýšila.

„Obchodní válka začala. A protože Trump doplnil cla i politickými urážkami, přesunul celní záležitost do politické roviny. Indie si tak nemůže dovolit ustoupit.“

Podíl Indie v exportu ruské ropy přesahuje 40 procent. V srpnu došlo k mírnému snížení. Očekává se však, že v září se indický podíl přiblíží k padesáti procentům. V indickém importním koláči ruská ropa tvoří více než třetinu z celkového dovozu této suroviny, před válkou na Ukrajině to bylo méně než jedno procento.

