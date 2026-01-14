Kolonizovali Gróňané Ameriku, či USA Grónsko? Trumpova vláda si hraje na osvoboditele

Teď sahá po takových metodách Trumpova Amerika. Někdo by řekl, že hnutí MAGA získává rysy pravicového wokismu. Čerstvý příklad? Jeff Landry, Trumpův zmocněnec pro Grónsko, napsal na web, že Dánsko po roce 1945 ten ostrov – proti pravidlům OSN – opět okupovalo, de facto opět kolonizovalo.
Proč to tak formuloval? Zřejmě proto, aby se Trumpův zájem o ostrov strategického významu a velkého nerostného bohatství jevil v přijatelném světle. Aby Trump působil jako ten, kdo je na straně utlačovaných, okupovaných, kolonizovaných. Jako jsou wokové na straně Hamásu a Palestinců proti Izraeli, je teď Washington na straně Gróňanů proti imperiální Kodani. Proto usiluje o kontrolu nad největším ostrovem světa. No nekupte to.
|
Dánové po válce Grónsko kolonizovali, zní z USA. Naučte se fakta, kontruje Kodaň
Ano, je to pravda, ale…
Člověk se zdráhá věřit, že muž na pozici diplomata tasí tak hloupou argumentaci. Však ji také Kodaň velmi rázně odmítá. Ale mezi USA a Dánskem se bude jednat, možná už dnes, tak uvidíme.
Při vší úctě k USA i jejich lídrovi to připomíná staré sovětské vtipy z Rádia Jerevan. V tomto stylu: „Je pravda, že sovětští muži jsou na služebních cestách svým manželkám věrní? Ano, je to pravda, zejména naši hrdinní kosmonauti.“
Takže. Je pravda, že Dánsko po roce 1945 opět okupovalo Grónsko? Ano, je to pravda, ale… Proberme to stručně z více stran.
|
Nechat Trumpa získat Grónska anexí? V Kongresu leží dva protichůdné návrhy
Devátého dubna 1940 Hitlerovo Německo zaútočilo na Dánsko a Norsko. Dánsko nemělo šanci, ani se nebránilo a za den bylo hotovo. Ale spojence znepokojoval osud dánských území mimo kontinentální Evropu – Islandu, Faerských ostrovů a Grónska. Vyřešili to jejich preventivní vojenskou okupací dříve, než by tak učinil wehrmacht.
Faerské ostrovy okupovali Britové a proběhlo to bez problémů. Mimochodem, tehdy se začala používat faerská vlajka známá dodnes, třeba když nás Faeřané porazí ve fotbale. Tehdy ale faerské lodě používaly vlajku dánskou, což Britům znemožňovalo na dálku rozeznat, zda jde o loď Němci okupovaného Dánska (nepřátelskou), nebo loď skutečně faerskou (přátelskou). Proto na Faerách zavedli používání vlajky, do té doby považované spíše za symbol národního obrození.
Island okupovali Britové, Kanaďani a Američané. Vojensky to byl úspěch: zabránil obsazení Německem, chránil námořní cesty i konvoje. Společensky to bylo horší. Na vrcholu bylo na Islandu tolik cizích vojáků, že představovali 25 procent populace ostrova, téměř 50 procent mužské populace. Vznikaly tenze společenské i partnerské, ale země se infrastrukturně velmi pozdvihla.
|
Pokud si musíme vybrat mezi Dánskem a USA, volíme Dánsko, řekl grónský premiér
Grónsko okupovali Američané, a to na základě dohody s dánským velvyslancem. Převzali odpovědnost za obranu ostrova a postavili si velkou základnu v Thule (dnes Pituffik).
Po květnu 1945 se vše vrátilo do starých kolejí. S tím, že Islanďané si v referendu odhlasovali vznik republiky a americká základna v Grónsku se dále rozvíjela – studená války jí přinesla „zlaté časy“. Jenže americký zmocněnec Landry teď píše: „USA bránily suverenitu Grónska za druhé světové války, když toho Dánsko nebylo schopné. Ale po válce Dánsko začalo Grónsko znovu okupovat.“ Myslí to vážně? Je to opravdu jak z Rádia Jerevan.
Získat kontrolu, než ji získá konkurent
Dánsko nikoho neokupovalo. A už vůbec ne v Grónsku. Američané – a zvláště Trumpův zmocněnec pro Grónsko – by měli vědět toto.
|
Lze odstrašit Trumpa, když jsme neodstrašili Putina? Co pro Evropu ztělesňuje ztráta Grónska
Normané (vikingové) objevili a osídlili jihozápad Grónska v roce 986. Nevyhnali odtamtud Inuity, neboť ti přicházeli na ostrov ze severozápadu. Navzájem se zřejmě moc nepotkávali, Normani zakládali své osady, stavěli kostely, a dokonce založili biskupství.
Právě jejich lídr Leif Erikson se vydal okolo roku 1000 na lodi dále na západ, objevil dnešní Baffinův ostrov, Labrador a Newfoundland, kde dokonce založil malou kolonii (Vinland). Vydržela jen pár let. Ale její pozůstatky byly objeveny archeology před šedesáti lety a dnes jsou na památkovém seznamu UNESCO. Erikson je v USA váženou historickou osobností, stavěly se mu pomníky a jeden z nich vyšel i na poštovní známce.
Ve zkratce a velkém zjednodušení by se to možná dalo říci takto. Před tisíci lety Gróňané (Leif Erikson) kolonizovali Ameriku. Před 85 lety Amerika dle dohody vojensky okupovala Grónsko a chránila ostrov před útoky Hitlerova Německa. Před 80 lety válka skončila a vše se vrátilo do normálu včetně dánské správy ostrova. Před 47 lety získalo Grónsko autonomii a do velké míry o sobě rozhoduje samo.
|
Připojení Kanady a Grónska k USA? Trumpovo myšlení připomíná 19. století
Jenže do toho přišlo strategické znejistění světa, velmoci chovající se jako utržené ze řetězu a Trumpovy ambice. Politicky je Trump chce prodávat i takhle. Když v dubnu 1940 Němci okupovali Dánsko, spojenci preventivně obsadili dánská území Grónsko, Island a Faery dříve, než by je mohl obsadit wehrmacht. Když se teď mocensky prosazují Rusko a Čína, USA chtějí preventivně získat kontrolu nad Grónskem dříve, než ji získají Moskva či Peking.
Strategicky vzato na té úvaze dost je. Ale zkuste to vysvětlit Gróňanům, Dánům i Evropanům, když se nepíše duben 1940. Tak si holt Washington vymyslí, že je třeba ochránit okupované Grónsko.