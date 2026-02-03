Evropa by na Trumpa měla vzít spíš psychologa než diplomaty, míní slavný politolog

Ano, tato Fukuyamova teze s odstupem času skutečně působí jako omyl. Je ale dobré si připomenout, že Fukuyamovy názory se za pětadvacet let značně posunuly a dnes naopak patří k těm racionálnějším a solidnějším politickým vědcům, byť logicky s liberálním nátěrem.
Ten, který šikanuje slabšího
Americký politolog vcelku správně zastává názor, že v novém, „trumpovském“ světovém pořádku přestávají platit klasické nástroje mezinárodních studií – tedy socioekonomické faktory, spojenecké smlouvy, či hodnotová politika. Na základě těch všech by se totiž zdálo, že Spojené státy musejí své evropské spojence sice opatrně plácnout přes ruku (ideálně za zavřenými dveřmi), ale jinak si je hýčkat a pracovat spíš na prohloubení bezpečnostně-politické spolupráce, nikoli jejím narušování.
Podle Fukuyamy jsou momentálně mnohem platnější psychologické nástroje – americký prezident prostě rád šikanuje slabšího a bude to dělat, dokud se mu tento nepostaví na odpor. Spojenecké, nebo naopak konkurenční vztahy v tom hrají jen velmi omezenou roli. Titulárně nepřátelská Čína se jeho tlaku vzepřela, a tak ji nechal na pokoji. Spojenecká Evropa se ho snaží udobřit, a tak zkouší, kam až může zajít.
Obnovení míru pomocí síly. Koho probudí Trumpova obranná strategie?
Je to možná banální pozorování, ale zároveň je dobré si ho přečíst černé na bílém. Ještě loni v únoru se totiž našlo dost takzvaných odborníků, kteří Trumpově administrativě připisovali propracovanou geopolitickou strategii. „Je to jen obrácený Kissinger,“ zněla tehdy všeobecná moudrost. Trump se prý snaží slabšího partnera (Rusko) oddělit od silnějšího partnera (Číny), aby upevnil celkové postavení Západu ve světovém pořádku. Na vztahu Amerika–Evropa se nic nemění – je naopak dobře, že Trump na starý kontinent zatlačil, aby se konečně vzpamatoval a začal zbrojit.
O rok později už toto naštěstí nikdo netvrdí. Trump upustil od tlaku na Čínu a rozhodl se naopak eskalovat napětí mezi USA a Evropou – a to až do bizarní situace, kdy hrozil anexí dánskému Grónsku. Podle Fukuyamy tento trend nekončí, právě naopak. Šéf Bílého domu opět viděl, že Evropa se nezmůže na účinný odpor. Když jí pohrozil stoprocentními cly za to, že pouze plnila jeho přání – posílila obranu Grónska proti Rusku a Číně – evropští politikové se zmohli jen na další sebeponižování a nabídky na pobyt v sauně.
Umí si Evropa říci, jaké má zájmy, a hájit je? Členové EU musejí stát v jedné řadě a mluvit jedním hlasem
Donald Trump možná nerozumí složitým mezinárodněpolitickým teoriím, ale zaručeně pozná, když je někdo slabý. Pokud starý kontinent nemá skončit jako věčný otloukánek, jednou bude muset červenou čáru v písku nakreslit, soudí Fukuyama. A čím dřív to bude, tím lépe.
Absence lídrů s vizí
V praxi je ale mnohem pravděpodobnější, že evropští státníci si od Trumpa nechají líbit prakticky všechno. Jsou totiž příliš zvyklí na svou závislost na Americe a přemýšlí jen v rámci svého volebního období. Širší vize budoucnosti v současnosti chybí, a tak i evropská politika je nutně slabá a neúčinná.
Tím se Fukuyama – snad nevědomky – přibližuje poslední knize Henryho Kissingera, kde někdejší ministr zahraničí USA stanovil jako největší problém dneška absenci politických lídrů s jasnou vizí. Nikdo jako Konrad Adenauer či Charles de Gaulle, kteří dokázali podrobnou znalost minulosti spojit s imaginativní vizí pro budoucnost, se v Evropě už delší dobu nenarodil.