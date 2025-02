Britové se snaží umlčet Zelenského. Premiér Starmer letí do Washingtonu s jedním trumfem v kapse

Zaprvé kvůli zjevnému převrácení morálních hodnot, kdy byl agresor označen za mírotvůrce a obránce za diktátora, zadruhé proto, že Ukrajinu v posledních třech letech – společně s USA – podpořila mnoha miliardami eur ve finanční a vojenské pomoci. Takovému spojenci se většinou nespílá do diktátorů – už jenom proto, že by si tím dotyčný sám sypal popel na hlavu.

Britové ale správně radí ke zdrženlivosti. Jakékoli výkřiky na adresu Trumpa a Ameriky teď nemají smysl – hrály by jen do karet Moskvě. Šéf Bílého domu je známý tím, že veškerou kritiku bere ad personam a stejným směrem také útočí. Kdyby tak například britský premiér vystoupil na veřejnosti a prohlásil, že Trump je ignorant, pokud Zelenského označuje za diktátora, Londýn by se s úspěšnými jednáními s Washingtonem mohl rovnou rozloučit.

Šéf čísla 10 Downing Street by spíš v následujících minutách byl ostouzen na Trumpově účtu na síti Truth Social a označen rovněž za diktátora – například proto, že ve své zemi potlačuje svobodu slova, jak již několikrát na svém účtu X napsal Trumpovi blízký Elon Musk. Lépe bude celou věc zahrát do autu a Trumpa se pokusit obrátit za zavřenými dveřmi – v klidu a míru.

Tři procenta HDP na obranu

Ke stejné obezřetnosti teď Britové nabádají i Zelenského. Podle deníku The Times mu měli naznačit, aby to „s Trumpem hrál chytřeji“. Ukrajina má ostatně Washingtonu co nabídnout – Američané dali jasně najevo, že mají zájem o tamní suroviny, zejména lithium, titan a vzácné zeminy. Deal, který si Trump pro Zelenského připravil, přičemž od něj žádal padesátiprocentní podíl na těžbě těchto prvků, je sice pro ukrajinskou stranu nepřijatelný, ale oslabená verze takové dohody doplněná o limitované bezpečnostní garance už by pro Kyjev mohla být zajímavá. Přesněji je tím nejlepším, co Zelenskyj bude za současné situace schopen vyjednat.

Sám Starmer letí ve čtvrtek do Washingtonu s jasnou strategií. Trumpovi je potřeba dát pocit, že je vítěz, a že netahá za kratší konec. Pak je americký prezident ochotný k ústupkům, občas až nečekaným. Britové mají výhodu v tom, že jako s jedněmi z mála s nimi Washington nemá obchodní deficit – číslo, které je v Trumpově ekonomickém chápání klíčové. Je to dáno strukturou britské ekonomiky, která je zaměřená na služby stejně jako ta americká. Kritici by tak mohli namítnout, že tato kladná bilance je dána primárně tím, že Londýn nemá nic, co by do Ameriky mohl vyvážet (v kontrastu k německým autům, francouzským vínům a tak dále).

Trumfem v rukávu je pak příslib tříprocentního podílu HDP na obranu, který by Londýn mohl splnit k roku 2030. Ostrované na něj sice v současnosti nemají prostředky, ale ministryně financí se nechala slyšet, že v zájmu úspěšného vyjednávání je potřeba takový ústupek udělat. I kdyby kvůli tomu měla ořezat sociální programy a pozastavit přesun britského souostroví Chagos pod správu Mauritiu. Jak vidno, ve Washingtonu bude skutečně o čem mluvit.