Proč je obchodní válka s Kanadou pro Trumpa nebezpečná? Odpověď leží uvnitř Ameriky

Proti Trumpovu kroku lze uvést mnoho argumentů – předně ten, že americké bohatství vzniklo právě na svobodném obchodu. Nebo například to, že v mezinárodních vztazích je možné leccos, ale naštvat hned zkraje nejbližší spojence nebývá dobrý nápad. To všechno je vcelku dobře jasné, a světová média nejdou daleko pro ostrá slova odsudku na Trumpovu adresu.

Kardinální argument ale leží jinde. Trump si zahrává s tím, že naštve ty, na kom by mu mělo primárně záležet – vlastní voliče. Vždyť kanadský premiér Justin Trudeau jasně řekl, že se ve své odpovědi zaměří hlavně na americké zemědělské plodiny a potravinové výrobky. Jmenovitě uvedl pivo, bourbon, pomerančový džus, arašídové máslo, zeleninu a další. Jenže kde se v Americe pěstují pomeranče a kukuřice, aby se z nich pak dělal džus a bourbon? Přece v republikánských státech. Džus se primárně vyrábí na Floridě a bourbon v Kentucky. Úplně stejně se to má s arašídovým máslem z Georgie a Texasu.

Nenaštvat ty, komu máš být vděčný

Právě občané těchto států mají zásluhu na tom, že Trump sedí v Bílém domě. Do Senátu si taky zvolili republikány, kteří – v případě nutnosti – mají nad Trumpem značnou rozhodovací pravomoc. Mohou schvalovat, či neschvalovat jeho nominanty na ministry, nebo v případě nového pokusu demokratů o impeachment rozhodnout o prezidentově osudu. Trump by měl tedy udělat všechno pro to, aby si právě svoje voliče nepohněval.

Trump zavádí cla primárně proto, aby ochránil americký těžký průmysl. Slíbil snížit daně všem firmám, které svou výrobu nepřesunou ani k jednomu ze sousedů a zůstanou na půdě USA. To samozřejmě dává smysl – ztráta pracovních příležitostí v dělnických profesích je v Americe dlouhodobě velkým problémem.

Již v roce 2016 byla dokonce uváděna jako jeden z hlavních důvodů Trumpova vítězství ve volbách. Frustrace voličů ve státech bývalého „rust beltu“, tedy v Michiganu, Pensylvánii, Ohiu, aj., stála hned na počátku za Trumpovým nečekaným katapultem k postu republikánského kandidáta a následně prezidenta Spojených států. Šéf Bílého domu si chce proto tuto skupinu voličů i nadále kultivovat. Co když ale kvůli ní naštve jinou, která je pro něj úplně stejně důležitá? Farmáři k takové klíčové skupině rozhodně patří.