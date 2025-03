Nevítaní spojenci. Tlak USA na Grónsko může připomínat válečnou okupaci Islandu, i ta měla důvod

Bylo to koncem července, skoro nikdo si nedokázal představit, že už v srpnu, za necelý měsíc, začne sovětská invaze do Československa a okupace trvající dvě dekády. Ale i když v Čierné jednali formální spojenci, Brežněvův tlak proti Dubčekovu reformnímu komunismu, proti „socialismu s lidskou tváří“, jak se říkávalo, byl tvrdý a brutální. I oficiální tisk tu návštěvu sledoval spíše s rozpaky a běžní lidé rovnou s obavami. Prostě jako nevítanou. Už za měsíc se ukázalo proč.

„Nezajímá nás, co Evropané křičí“

Samozřejmě nelze vést paralelu mezi tlakem Brežněvova vedení v Moskvě na dubčekovské Československo a tlakem Trumpovy Ameriky na Dánsko, konkrétně na to, aby USA získaly kontrolu nad Grónskem, náležejícím pod dánskou svrchovanost. Ale podobnosti v chování lídrů zemí, jež se považují za impérium (ať už ryze mocenské, nebo ideologické), najdeme. Až příliš mnoho Gróňanů i Dánů, a to včetně premiérky, považuje nynější americké návštěvy v Grónsku za nevítané.

V pátek dorazí na největší ostrov světa druhá dáma USA, manželka viceprezidenta Vance. A aby to získalo větší grády, sám J. D. Vance prohlásil, že ji v tom nenechá samotnou a pojede s ní. „Návštěva Ushi v Grónsku vyvolává tolik vzrušení, až jsem se rozhodl, že by se neměla bavit jen sama, a připojím se k ní.“ Též chce „prověřit bezpečnostní situaci v Grónsku“.

Ani to není vše. Cesty na Dánsku stále patřící ostrov chystají americký poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz a ministr energetiky Chris Wright. Kdo sleduje dění ve světě, nemůže být překvapen. Trumpův zájem o Grónsko – o jeho koupi či anexi – se objevuje od roku 2019. Ani argumenty nejsou nové, jen získávají na síle.

USA chtějí předejít tomu, aby se v Grónsku uchytily se svými zájmy Rusko nebo Čína. Chtějí si největší ostrov světa prostě pojistit, což má svoji logiku. Ale počínají si tvrdě, leckdo by řekl neomaleně. Třeba když Vance říká: „Prezidenta Trumpa nezajímá, co na nás Evropané křičí, záleží mu na tom, aby byly na prvním místě uspokojeny zájmy amerických občanů.“

Na to pak reagovala dánská premiérka Mette Frederiksenová slovy mezi západními spojenci neobvyklými. Mluvila o nevítaných návštěvnících a o nepřijatelném tlaku.

Když okupace, tak preventivní

Ještě si myslíte, že imperiální ambice Ruska (Putinova Ruska, Brežněvova Sovětského svazu) se musí už z principu lišit od imperiálních ambicí Ameriky (Trumpových USA)?

Mnozí proti takovým manýrům nic nemají. Například Tomio Okamura. Když se ve sněmovně jednalo o bezpečnostní politice, pro web Novinky řekl: „Hlavně potřebujeme vládu, která nás nezatáhne do války, ale naopak bude budovat přátelské a vzájemně výhodné vztahy, jak to dnes dělají USA.“ Proč ne, řeknete si. Ale je americkou ukázkou „přátelského a vzájemně výhodného vztahu“ nátlak na získání největšího ostrova za každou cenu?

Jenže pozor. Samotný argument Washingtonu, že chce mít Grónsko pod kontrolou dříve, než se tam uchytí Rusko nebo Čína, má něco do sebe. Má dokonce své historické opodstatnění.

Na jaře 1940 obsadil wehrmacht Dánsko. Král zůstal v okupované zemi a šířila se obava, že Němci by mohli obsadit i Island, jenž tehdy Dánsku podléhal (podobně, jako mu stále podléhá Grónsko). Proto Britové s Kanaďany obsadili vojensky Island preventivně. Koncem roku 1941, když USA vstoupily do války, se k nim přidali i Američané. To vše se dělo jen proto, aby si západní Spojenci udrželi kontrolu nad trasou námořních konvojů z Ameriky do Evropy. Nebo aby Němci nezískali opěrný bod pro své ponorky či letadla.

Půl roku po válce se Spojenci z Islandu stáhli. Ale na válečnou „okupaci light“ jsou názory na Islandu stále rozporné. Byla to doba, jež zemi přinesla investice a rozvoj infrastruktury (jako mezinárodní letiště stále slouží kdysi jen vojenský Keflavík). Ale také společenské pnutí, ba napětí (jeden čas tvořili cizí vojáci polovinu dospělé mužské populace ostrova).

Je už válka, nebo ještě ne?

Dnešní argumenty USA vůči Grónsku jsou podobné. Získat strategickou kontrolu nad tím ostrovem dříve, než se tam prosadí Moskva či Peking. Otázka zní, zda se ty argumenty mohou prosazovat podobně jako na Islandu v letech 1940–1945.

Formálně vzato snad ještě světová válka není. Nebo už ano? A musí se to řešit nepozvanými návštěvami amerických veličin v Grónsku? Silnými slovy, která někomu mohou připomenout až Leonida Brežněva v Čierné nad Tisou?