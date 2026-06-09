Trump dotuje uhlí. Není to ale opozice vůči evropskému Green Dealu

Marek Hudema
Komentář   12:00
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Americký prezident oznámil dotace ve výši stovek milionů amerických dolarů pro americké uhelné elektrárny a také pro terminál na vývoz uhlí. Použil k tomu zákon z roku 1950, tedy z doby studené války, který umožňuje prezidentovi zasáhnout v zájmu zvýšení produkce určité výroby, která je nutná pro zajištění národní bezpečnosti USA. Je ovšem otázkou, zda udržení některých uhelných elektráren při životě a výstavba nových je nutná pro národní bezpečnost Spojených států.
Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)

Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026) | foto: Reuters

Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)
Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)
Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)
Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)
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Oficiální zdůvodnění je, že je třeba zvýšit výrobu elektřiny kvůli rozvoji umělé inteligence provozovanému v datových centrech, které polykají elektřinu ve velkém. Jenže i když oznámená částka zní jako obří suma, ve skutečnosti to až tak vydatně americkou produkci elektřiny nezvýší.

Zčásti jde totiž o zachování stávajících kapacit a navíc vlastně nepřímo bude podpora směřovat k těžbě uhlí. Navíc se zdá, že existují levnější alternativy výroby energie, a pokud jde o velký rozsah výroby, firmy provozující velké modely umělé inteligence zdá se sází spíš na vlastní jaderné reaktory.

Někteří tvrdí, že se tak Trump vymezuje proti zastáncům boje proti globálnímu oteplování planety nebo dokonce proti evropskému Green Dealu. Ale to není tak docela pravda. Už jen proto, že se zdá, že uhelné dotace oznámené Trumpem budou podle zpráv v americkém tisku zřejmě využitelné i na technologie na zachytávání uhlíku ve spalinách uhelných elektráren.

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Na druhou stranu je pravdou, že se tím Trump vymezuje proti obnovitelným zdrojům elektřiny. Ty, zejména větrné elektrárny, se snaží omezit a tvrdí, že nejsou bez dotací životaschopné. Ovšem jeho uhelné dotace ukazují, že spíše nejsou životaschopné některé tradiční tepelné elektrárny.

Nostalgie po starých časech

Trump dotace oznámil z politických důvodů. Ve své předvolební kampani totiž sliboval pomoc průmyslovým regionům a horníkům. A ve zprávě o uhelných dotacích se uvádí, že podpoří 14 tisíc pracovních míst a to ve specifických oblastech.

Regionech, kde se tradičně těžilo uhlí a byl tam těžký průmysl, kde byli lidé zklamáni předchozími vládami a kde je uhlí symbolem Trumpova republikánství a zároveň starých dobrých časů. Těch, které slíbil Trump do Ameriky vrátit. Změna průmyslu a jeho částečný odchod do zahraničí v těchto regionech zanechal lidi, kteří se nemohou rekvalifikovat a kteří tím skutečně trpí.

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Mimochodem, dobře tyto oblasti popsal ve své autobiografické knize Hillbilly Elegy (v češtině vyšla jako Americká elegie, ale možná by byl lepší překlad vidlákova elegie) Trumpův viceprezident J. D. Vance. Tomu se podařilo uniknout z tohoto prostředí, kde vyrůstal, přes armádu, studium až do kalifornského Silicon Valley.

Jenže málokdo má takové štěstí. A co s lidmi, kteří zůstali při transformaci americké ekonomiky mimo? Systémové řešení v USA neexistuje, ale Trump využil jejich naštvanosti a nostalgie po starých časech, a slibuje jejich návrat. I když je to nemožné. A uhelné dotace jsou toho součástí. S evropským Green Dealem to nemá nic společného.

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