Trump v roli Chruščova. Zelení fanatici bojují s protizelenými fanatiky a těží z toho Čína

Říká se tomu zelené příkaznictví (němčina používá půvabný výraz Bevormundungspolitik). A když do Bílého domu opět nastoupil Donald Trump, mnozí v Evropě cítili šanci na změnu. „Típne“ to Trump? Přesáhne historické kyvadlo přes oceán? V něčem snad, Evropská unie už trochu brzdí.
|
TikTok v USA? Americký, nebo žádný! Proč ho chtějí zakázat a proč to pořád nejde
Ale pozor. To, co řekl Trump v úterním vystoupení v OSN, působilo dost kontraproduktivně. Jako slova fanatika, která Evropany víc děsí než inspirují. Jako by se proti zeleným fanatikům EU postavil protizelený fanatik z USA. A to už si leckdo potlesk rozmyslí. Stačí připomenout, jak hnutí MAGA odmítalo wokovské omezování svobody slova, ale když je u moci, tak samo ukazuje přísnost téměř wokovskou.
„Největší podvod, jaký byl kdy spáchán“
Donald Trump na Valném shromáždění OSN, nejreprezentativnější sešlosti planety, hlásal, že „zelená energie je podvod a klimatologie je od blbců“. Tak to podává web novin The New York Times.
Celý projev tak samozřejmě nevyzněl. Když Trump říkal, že USA se zbavují výhradní sázky na obnovitelné zdroje energie, znělo to racionálně. Ale když se dostal na konkrétní body, už se dostával do sporu s realitou (někdo by řekl, že lhal). Třeba ohledně vývoje v Německu.
„Německo bylo vedeno velmi špatnou cestou v oblasti imigrace i energetiky,“ řekl Trump na adresu vlád Merkelové a Scholze. „Sázeli na zelenou a bankrotovali. A přišlo nové vedení a vrátili se tam, kde byli – s fosilními palivy a jadernou energií.“
|
Bez Číny je Rusko ničím, řekl Zelenskyj. Putin chce podle něho pokračovat ve válce
Je to Trumpovo hodnocení, jeho názor, o. k. Ale slova, že Německo se vrací k jaderné energii, jsou mimo realitu. Odstavené jaderné elektrárny nelze nastartovat jako auto nechané pár let ve stodole, i kdyby o tom rozhodla vláda či parlament. To přece musí sám Trump vědět, když léta působil jako developer. Leč mluví, jako by to šlo.
Američanům to může být fuk, ale Evropanům ne. Když Trump před světem řekl, že „všechno zelené znamená bankrot“, že hypotéza o změně klimatu je „největší podvod, jaký kdy byl na světě spáchán“, a že zelená energie jako taková je podvod, vsaďte se, že právě to je voda na mlýn zelených stran v Evropě. Hlavně tím ožije dosavadní společenský konsenzus, do značné míry zelený.
I když je známo, že věda se v poslední době hrubě politizuje, i když to mnohým vadí, řekne-li Trump, že klimatologie jako taková je podvod, co si běžný Evropan pomyslí? Možná to, že amerického prezidenta může snadno delegitimizovat jako šílence. Web Der Spiegel napsal, že Trumpův projev „hraničil s šílenstvím“. A přirovnal ho k vystoupení sovětského vůdce Nikity Chruščova v roce 1960 také na Valném shromáždění světové organizace. Chruščov tam podle legendy praštil botou o řečnický stolek, když filipínský řečník odsoudil útlak v komunistické Evropě.
|
Trumpovi v OSN vypadlo čtecí zařízení. Evropa jde kvůli migrantům do pekla, řekl
Úhrnem. Z toho, co Trump řekl na Valném shromáždění OSN, si dost Evropanů může doložit, že je to fanatik. A i ti, jimž osobně vadí fanatismus zelených a pokrokářských establishmentů v Evropě, včetně Evropské komise, mohou dojít k závěru, že sledují zápas zelených fanatiků (EU) a protizelených fanatiků (USA). Mají něčemu takovému tleskat?
Socialistické závazky vs. Čínská snaha
Ale to jen jedna strana tématu, strana nápadná, medializovaná a politizovaná navenek. Pak je tu strana jiná, řekněme tak trochu odvrácená.
V EU se kvůli zelené politice vymýšlejí i prosazují akční plány, normy, závazky (pro mnohé spíše socialistické závazky) i restriktivní zákony. Green Deal. Fit for 55. Taxonomie hodnotící investice ne podle rentability, ale podle jejich dopadů na přírodní prostředí. A tak dále.
V běžné praxi, s níž se setkáváme kolem sebe, to ovšem vypadá méně evropsky. A sice tak, že tento segment trhu ovládá Čína. Čína dominuje na trhu s elektroauty, fotovoltaickými panely, elektrárenskými větrníky… Toho si v projevu všiml i Trump: pochválil Čínu za to, že větrné elektrárny vyváží, ale doma používá uhlí.
Leč ve zprávách zanikla dost důležitá věc. Též na shromáždění OSN řekl čínský lídr Si Ťin-pching, že jeho země sníží své emise, šestinásobně posílí obnovitelné zdroje a podobně. „Je to poprvé, kdy Čína oficiálně slibuje kroky tímto směrem,“ píší The New York Times.
Můžeme si samozřejmě říkat, že Čína to nedělá z altruismu, ale z rozhodnutí „strany a vlády“. Ne kvůli zelené ideologii, ale kvůli posílení své globální role. A hlavně kvůli zisku. Dost Evropanů i Američanů to však může vnímat i takto. Trump posílil dojem, že jako protizelený fanatik bojuje se zelenými fanatiky v Evropě, ale vposledku z toho nakonec stejně těží Čína.