Lze odstrašit Trumpa, když jsme neodstrašili Putina? Co pro Evropu ztělesňuje ztráta Grónska

Magazín Der Spiegel, který považuje Trumpa za ztělesněného ďábla, píše o „císařském šílenství“ takto: „Od únosu venezuelského autokrata Madura se zdá, že americký prezident Trump a jeho nejbližší okolí šílí.“ Na tom může něco být, řekne si leckdo.
Leč Trumpovi nelze upřít „tah na branku“. Dejme tomu, že se Grónska tak či onak zmocní. Ne válkou či invazí, to je spíše strašení, které má dostat Dány k jednacímu stolu. Ale třeba dohodou s Gróňany, se zástupci jejich autonomie, aby se z ostrova stal stát volně přidružený k USA. Cosi jako Marshallovy ostrovy v Pacifiku.
Co by si pak mohla říkat Evropa?
Evropa se vzdala Suezu, Alžírska – a teď Grónska?
Pokud si odmyslíme úvahy o Trumpově šílenství, o jeho „diplomacii dělových člunů“, o jeho hrubém a vulgárním oživení amerického imperialismu, plynou z toho i jistá fakta ne zcela příjemná pro samotnou Evropu. Tím není řečeno, že jsou vymyšlená.
Po dlouhé době dává Evropa – myšleno nezpochybněná západní Evropa s tisíciletou tradicí – tak jasně najevo svůj mocenský úpadek. Zkusme si krátké ohlédnutí do dějin. Kdy naposled přišla Evropa, nezpochybněný evropský stát, o území mimo starý kontinent? Bylo to v roce 1962, kdy se Francie vzdala Alžírska a dala mu nezávislost.
Nebylo to Alžírsko v dnešní podobě největšího státu Afriky, ale užší pás u Středozemního moře (“zbytek“ země se tehdy nazýval prostě Sahara). Alžírsko bývá dáváno za příklad kolonialismu, ale francouzské Alžírsko, o kterém je řeč, nebylo formálně kolonií, bylo integrální součástí Francie. Narodily se tam osobnosti, na něž je Francie dodnes hrdá, třeba filozof Albert Camus. Když Charles de Gaulle uznal, že boj s alžírskými partyzány nelze vyhrát, milion lidí odešel do kontinentální Francie. Byla to výrazná ilustrace mocenského úpadku Evropy.
Ten úpadek už měl nakročeno. Když v roce 1956 Egypt znárodnil Suezský průplav, Británie a Francie coby státy majitelů průplavu šly kvůli tomu do války. Jenže tzv. sinajská válka trvala jen krátce, než to Britové a Francouzi vzdali po společném ultimátu Washingtonu a Moskvy.
Byl to historicky poslední akt evropského imperialismu, dozvuk kdysi slavné éry. A nebyla náhoda, že pár měsíců poté, v květnu 1957, byly podepsány Římské smlouvy, zakládající dokumenty Evropského hospodářského společenství (EHS), dnešní EU.
Tehdy přispěl vojenský neúspěch imperiálních mocností k tomu, že Evropa vsadila na vlastní integraci, s podporou Ameriky. USA si chtěly pojistit, že nebudou muset potřetí zachraňovat Evropu z kontinentální války. Bylo to dobré řešení na desítky let.
Jenže teď, kdy Trumpova Amerika zatoužila po Grónsku a pro mnohé Evropany je nepřítelem, toto řešení už vyčpělo. Dovede si snad někdo představit, že Evropa prostě „ukecá“ Trumpa, aby se snu o Grónsku vzdal? Anebo, v případě nezbytí, že bude Evropa Grónsko bránit vojensky? Ani náhodou. Za oponou Trupova šílenství či Putinova revanšismu se krčí prostý mocenský úpadek starého kontinentu, který nemá páky na to, aby se tlaku na Grónsko účinně postavil.
„Musíme odstrašit USA“
Evropa – její elity, lídři a politici – žije ve světě svých hodnot a narativů. V tomto smyslu si připadá jako vůdčí síla Západu, jako poslední bašta svobody, ač sama svobodu spoutává stále novými směrnicemi. Své recepty neváhá doporučovat jiným. A sama si nepřipouští myšlenku, že tyto recepty jsou v dnešním světě síly už vyčpělé, ba nefungující.
Evropské snahy o obranu vlastních svobod a pravidel se zhmotňovaly v novinových titulcích typu Zastavit Putina, později i Zastavit Trumpa. Ale při pohledu na mapu vývoje války na Ukrajině je zřejmé, že zastavit Putina se nedaří. Respektive že jediným, kdo ho může alespoň jakžtakž – za cenu nepěkných dohod a územních ústupků v neprospěch Ukrajiny – zastavit, je Trump, tedy politik, který teď musí být rovněž zastaven, než stačí pohltit Grónsko. Co s tím?
Člověk, který vyrůstal v době stabilního světa a pád komunismu i železné opony uvítal jako svou životní satisfakci, se logicky solidarizuje s Grónskem a Dánskem. Ale čte-li pak rozhovor s bývalým šéfem dánské diplomacie, který nese titul Musíme odstrašit USA, chtě nechtě si říká, že je to ilustrace evropské sázky na hodnoty či narativy a zároveň neschopnosti je prosazovat.
Ano, musíme odstrašit USA. Zní to odhodlaně. Ale chybí tam zásadní otázka číslo 2. Jak máme odstrašit USA? Má EU vyhlásit první balíček protiamerických sankcí? Po vzoru protiruských? A pro jistotu i sankce proti Siově Číně, Módího Indii, Lulově Brazílii a dalším státům, jež mají pochopení pro Trumpa i Putina? Má vyslat ke Grónsku letadlové lodě?
Zní to asi provokativně, ba defétisticky, ale možná je více v zájmu Evropy se dohodnout s USA o Grónsku a jeho budoucnosti než vyhlašovat USA za nepřítele. Samozřejmě by to nebylo spravedlivé, ale pro Evropu v jejím mocenském úpadku by to bylo aspoň dosažitelné.