Trump bez limitů tlačí do kouta ochromenou Evropu. Není už příliš pozdě?

Americký prezident Donald Trump pak v rozhovoru pro americký list The New York Times na otázku, co je pro něj vyšší prioritou, zda získat Grónsko, nebo zachovat NATO, odmítl přímo odpovědět, ale uznal, že „to může být volba“, přičemž je mu jasné, že bez USA nebude NATO existovat. Dodal, že vlastnictví Grónska považuje za zásadní, protože jako majitel si můžete dělat věci, které vám žádná dohoda neumožní.
V základních věcech se s USA neshodneme, oznámily po jednáních Dánsko s Grónskem
S tím souvisí i Trumpova odpověď na další otázku, zda existují nějaké limity jeho globální moci: „Ano, je tu jedna věc. Moje vlastní morálka. Moje vlastní mysl. To je jediná věc, která mě může zastavit. Nepotřebuji mezinárodní právo.“
Francouzský prezident Emmanuel Macron na to reagoval ve výročním projevu k francouzským velvyslancům: kritizoval USA, že se „odvrací“ od některých spojenců a „vymaňuje se z mezinárodních pravidel“.
Odmítáme nový kolonialismus, USA se odvracejí od pravidel, prohlásil Macron
Diktát Bílého domu
Nepotvrdila tento trend i zmíněná pařížská schůzka? Spojené státy se na ní k bezpodmínečné podpoře Kyjeva nezavázaly, a dokonce ani nepodepsaly její závěrečnou deklaraci.
Možná, že Washington dál hodlá vyjednávat s Rusy bez ohledu na evropské zájmy. Najít nějaké udržitelné řešení vedoucí ke konci války je přitom pro Evropu na pozadí oslabování NATO a jejích vnitřních politických a ekonomických problémů velmi důležité.
Macron si proto možná uvědomil, že je třeba konat. I přesto, že se staví do role jednoho z lídrů koalice ochotných, prohlásil, že si EU nemůže dovolit nemít přímý komunikační kanál s Moskvou ve chvíli, kdy jej mají USA. Podpořila jej i italská premiérka Giorgia Meloniová.
Spojenci posilují obranu Grónska. Macron varuje před bezprecedentními událostmi
Renomovaný britský bezpečnostní expert Mark Galeotti k tomu poznamenal, že je to správná úvaha, protože proces restrukturalizace vztahů s Ruskem, i navzdory tomu, že je antagonistický, nemůže být ponechán diktátu Bílého domu.
Jenže není už příliš pozdě? Macron je politicky oslaben, za patnáct měsíců končí jeho prezidentský mandát, francouzská vnitřní politika je paralyzována zablokovaným parlamentem, narůstají ekonomické problémy a krajní pravici stoupají preference.
Nic než vize
Strategická autonomie Evropy, což byla jeho klíčová idea, je stále jen vizí. Evropa se stává stále více irelevantním aktérem i navenek. Ukázala to Venezuela a předtím i řešení války v Gaze. Může se tak stát i v případě tektonických posunů kolem Íránu. A bude EU schopna reagovat na americký odchod z desítek mezinárodních organizací, což dále oslabuje i OSN?
Lze odstrašit Trumpa, když jsme neodstrašili Putina? Co pro Evropu ztělesňuje ztráta Grónska
Zdá se, že Evropa je v konfrontaci se zásadními posuny v americké politice spíše stále ochromená.