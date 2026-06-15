I kdyby to neodpovídalo skutečnosti, lídr s osmdesátkou na hřbetě si o to chtě nechtě říká. A i kdyby neříkal, média se o to postarají.
List The New York Times oslovil pár osmdesátníků z oblasti kultury, aby pro čtenáře sepsali toto. Co je na životě po osmdesátce nejlepší? Co nejhorší? Jakou radu dáte Trumpovi?
I když nepatříte k Trumpovým fanouškům, těšíte se, až ho generace čtyřicátníků vystřídá a převezme moc v USA?
Vyjádřili se písničkář Bob Dylan (85), herečka Liza Minnelliová (80), herec Robert De Niro (82), feministka a novinářka Gloria Steinemová (92), zpěvák Art Garfunkel (84) a herečka Dionne Warwicková (85).