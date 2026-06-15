Osmdesátníci. Trump, Bush jr. i Clinton se mohli sejít na pískovišti, ale Vietnamu se vyhnuli

Premium

Fotogalerie 20

Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026) | foto: ČTK

Zbyněk Petráček
Komentář   15:15
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Donald Trump oslavil v neděli osmdesátiny. Je normální, aby v čele jaderné supervelmoci stál tak starý člověk? Řeknete si, že když končil jeho předchůdce Joe Biden, bylo mu 83 let. Však mu Trump posměšně říkal „ospalý Joe“. Teď je ale sám v situaci, kdy se podobné průpovídky budou lepit na něj.

I kdyby to neodpovídalo skutečnosti, lídr s osmdesátkou na hřbetě si o to chtě nechtě říká. A i kdyby neříkal, média se o to postarají.

List The New York Times oslovil pár osmdesátníků z oblasti kultury, aby pro čtenáře sepsali toto. Co je na životě po osmdesátce nejlepší? Co nejhorší? Jakou radu dáte Trumpovi?

I když nepatříte k Trumpovým fanouškům, těšíte se, až ho generace čtyřicátníků vystřídá a převezme moc v USA?

Vyjádřili se písničkář Bob Dylan (85), herečka Liza Minnelliová (80), herec Robert De Niro (82), feministka a novinářka Gloria Steinemová (92), zpěvák Art Garfunkel (84) a herečka Dionne Warwicková (85).

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.