Avantýrou s Grónskem by Trump mohl hodně ztratit. Hlavně podporu republikánských zákonodárců

Když Trump začátkem ledna rozkázal zadržet, zatknout a transportovat do USA venezuelského diktátora Madura, operace trvala několik hodin a nezemřel jediný americký voják. Maduro krátce předtím dal Číně práva na těžbu nerostů v zemi, Íránu umožnil výrobu dronů Šahíd, a souhlasil, aby Rusko navýšilo počet svých vojáků ve Venezuele (tzv. „rovníkové síly“, kterým velel gen. Oleg Makarevič). Ze strany těchto tří konkurenčních či nepřátelských zemí to byla jasná snaha získat předmostí na západní polokouli a Trump svržením Madura a přitlačením ke zdi jeho zbylé vlády vynutil Monroeovu doktrínu.
Ze strany republikánů nebyla kritika žádná, ze strany demokratů jen mírná - tak úspěšný byl ten zásah. Demokraté i mnozí republikáni mu však dali najevo, že kdyby chtěl vojensky okupovat Venezuelu, musel by nejdřív získat souhlas Kongresu. To on ale nechce; ani okupaci země, ani svolení Kongresu.
Většina Američanů je proti
Grónsko je úplně jiná kategorie, než byly zásahy proti Íránu a Madurovi (ne proti Venezuele, ale proti Madurovi – to je rozdíl). Z Grónska samotného Americe žádné nebezpečí nehrozí.
Je americká vojenská přítomnost kvůli bezpečí Ameriky a vlastně celé Arktidy i severního Atlantiku žádoucí? Ano. Je k tomu potřeba americké okupace a anexe Grónska pod suverenitu USA? Nikoli. Suverénem Grónska je Dánsko, malá, spřátelená a doposud – až do Trumpa - silně proamerická země v Evropě.
Trump však chce Grónsko kvůli své ješitnosti a marnivosti – chce vejít do dějin jako prezident, který podstatně rozšířil území USA. V lepším případě ho koupit od Dánska i jeho samotných obyvatel, v horším případě, jak tvrdí, získat i vojensky, proti jejich vůli. Je to nejspíš vyjednávací nátlak, asi to nechce udělat silou, leč chce přesvědčit Dány, aby Grónsko prodali, a Gróňany, aby se koupit nechali.
Jaký je však názor amerických občanů? V současnosti je 55 procent Američanů proti koupi Grónska, tedy získání nenásilnou cestou. 86 procent je proti jeho obsazení, tedy získání vojenskou cestou. Téměř devět z deseti Američanů je proti.
Když se podíváme na jejich stranické preference, proti vojenskému obsazení je 95 procent demokratů, 94 procent nezávislých a 68 procent republikánů. Tedy dvě třetiny skalních voličů Trumpa jsou proti jeho případné vojenské avantýře v Grónsku. Američané jsou stále a hluboce antiimperiální národ, a to i mezi voliči Trumpa.
Kongres jako brzda
Trump coby vrchní velitel amerických ozbrojených sil je může vyslat kamkoli kdykoli. Ale pro delší vojenskou operaci, například okupaci, potřebuje v té či oné podobě souhlas Kongresu. Striktně podle ústavy války vyhlašuje Kongres, nikoli prezident.
Ale ten to udělal naposledy v roce 1941, po japonském útoku na Pearl Harbor, když Kongres vyhlásil na žádost prezidenta Roosevelta válku Japonsku (následně nacistické Německo a jeho satelity samy vyhlásily válku USA, čímž si svůj osud zpečetily). Od té doby Kongres nikdy nikomu formálně válku nevyhlásil, vždy jen přijal rezoluce, které zmocňovaly prezidenty použít vojenskou sílu v zahraničí i ve válkách. To byly případy válek korejské, vietnamské i všech válek na Blízkém a Středním východě.
A Kongres může kdykoli jakoukoli válku či okupaci v zahraničí ukončit – například tak, že na ně nedá, neautorizuje, či explicitně odepře, jakékoli finance. Kongres může kdykoli, i proti vůli prezidenta, přinutit ho ukončit vojenskou akci v zahraničí tehdy, když na ni ukončí finance a odepře je na ni vynakládat. Prezident může na výkon svých pravomocí použít jen ty prostředky, které mu povolí, odhlasuje Kongres.
Nikdy se v poválečném období nestalo, aby Kongres proti vůli prezidenta ukončil nějakou válku, ale stát se to může, kdyby to Kongres chtěl. (Například vietnamská válka, tak nepopulární u médií, intelektuálů a studentů, byla po celé své trvání podporována většinou Američanů, proto v ní prezidenti Johnson a Nixon pokračovali a Kongres rok co rok na ni autorizoval peníze.)
Všichni demokratičtí a mnozí republikánští kongresmani a senátoři by měli velký problém s tím, kdyby Trump použil vojenskou sílu proti spojenci jen za účelem zvětšení území. Kdyby se to Trump chystal udělat, nebo udělal, je naprosto realistické, že by do toho vstoupil Kongres a Trumpovi tento záměr překazil. Například tím, že by zakázal utratit jediný dolar, jediný cent na vojenskou okupaci v Grónsku. V Senátu mají nyní republikáni většinu nad demokraty 53:47; můj odhad je, že minimálně pět republikánských senátorů by se spojilo s demokraty a agresi proti Dánsku Trumpovi by překazili.
Hra s ohněm
Trump bude prezidentem ještě maximálně tři roky. Americké republice bude letos 250 let. Trump bude tedy prezidentem USA již jen 1,2 procenta existence USA. Mnozí senátoři a kongresmani jsou a budou přesvědčeni, že kvůli tomu nestojí za to věrolomně zaútočit na spojence.
Jak jsem uvedl, Trumpovy řeči o násilném převzetí Grónska považuji jen za zastrašování Dánska, aby souhlasilo s odprodejem. Pokud to však Trump míní vážně, hraje si s ohněm. Nikoli s ohněm v podobě Evropanů, protože když se rozhodne Grónsko obsadit, Evropa s tím a proti tomu nemůže dělat nic. A řeči o ukončení vztahů s USA, zavření všech jejich základen v Evropě, jsou plané; kvůli jednomu člověku, který bude prezidentem už jen tři roky, nemá smysl situaci dál eskalovat a činit kroky proti spojenectví, které je pro nás výhodné.
Ne, Trump si hraje s ohněm nikoli v podobě Evropy a Evropanů, nýbrž v podobě vzpoury mnoha kongresmanů a senátorů z jeho vlastní strany, pro které by toto jeho rozhodnutí bylo nerozumné, reputaci Ameriky poškozující a tudíž škodlivé. On je tady maximálně jen do 20. ledna 2029; oni tady chtějí být i po volbách příštích a přespříštích.