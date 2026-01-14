Globální ves dle Trumpa. Jaký by mohl být další osud NATO?

Donald Oranžový se nechce skrývat. Chce Grónsko, dnes autonomní území Dánského království, jako zdroj nerostného bohatství a strategický prostor. Chce ho tak moc, že mu vůbec nevadí, že tím ohrožuje další existenci nejsilnější vojenské organizace světa NATO, jejímž jsou jak Spojené státy, tak Dánsko členy.
Mezi námi, nejsem si příliš jistý, zda americkému prezidentovi na členství v NATO záleží o moc víc než na některé z jiných mezinárodních organizací, které už opustil. Neutekl ani týden od útoku na Venezuelu a Bílý dům oznámil, že Spojené státy po Světové zdravotnické organizaci, UNESCO a Pařížské klimatické dohodě nechtějí mít nic společného s dalšími 66 mezinárodními spolky. Stojí to spoustu peněz a ostatní země neprojevují dost podpory ani pokory.
Další vývoj by mohl být třeba takovýto: Dánská královská rodina odmítne nabídku Marca Rubia, že by si nejmladší syn prezidenta Trumpa Barron William mohl vzít za ženu princeznu Isabellu Henriettu Ingrid Margaretu, která by dostala Grónsko jako věno. Vzápětí obsadí Delta Force radnici v Nuuku a Bílý dům sdělí, že Spojené státy vystupují z NATO, protože to stojí spoustu peněz a ostatní členové neprojevují dost podpory ani pokory.
Zároveň USA oznámí vznik nové obranné organizace TATI – Trump Atlantic Treaty Incorporated, jejímž hlavním akcionářem je Trump Ogranization. Část oceánu mezi Amerikou a Evropou na sever od obratníku Raka, dosud mylně nazývaná North Atlantic Ocean, bude prezidentským dekretem přejmenována na Trump Atlantic Ocean.
Členové zbytkové NATO si budou moci smluvně objednat u TATI obranu před napadením nepřátelskou mocností za pravidelnou roční platbu ve výši sedmi procent HDP. O tom, zda bude obrana poskytnuta, rozhodne správní rada TATI, která si rovněž vyhrazuje právo extrahovat vládu klientské země, pokud nebude projevovat dost podpory a pokory a dopravit ji na území USA, kde o jejím dalším osudu rozhodne zástupce šéfa štábu pro politiku Bílého domu Steve Miller.
Leč dosti fantazie a zpátky na zem. Tohle píše ve svém posledním sloupku nazvaném „Trump učí svět bát se Ameriky“ (Washington Post 9. 1., česky Respekt 12. 1.) politolog Fareed Zakaria: „Osm desetiletí od konce druhé světové války se [Spojené státy] snažily proměnit svou surovou sílu v cosi, co ostatní země mohou přijmout: pravidla, instituce a legitimitu. Budovaly spíše aliance než systémy vazalství a mluvily řečí principů: kolektivní bezpečnosti, sebeurčení, volného obchodu – i když to občas selhalo. … Tento strategický kapitál budovaný po celá desetiletí je nyní promrháván.“
Když jsem to četl, vybavila se mi replika Petra Čtvrtníčka z představení Ivánku, kamaráde: „Víš, co se říká u nás na vesnici? Silnější pes m-dá…“
Žádná radost, žít v takové vsi.