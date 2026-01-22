Z Trumpa mírotvůrce bude kolonialista. Snaha nastolit ve světě mír je ta tam

Navíc je evidentní, že Trump mění svoji roli, minimálně ve vztahu ke zbytku světa. Ještě loni, resp. bezprostředně po nástupu k moci (mír na Ukrajině do 24 hodin) chtěl působit jako mírotvůrce, sjednotitel a diplomat. Sice se mu podařilo pomoci k ukončení války v Pásmu Gazy (i když tamní příměří je velmi křehké), ale rozhodně neukončil válku na Ukrajině, jak sliboval. V posledních týdnech sice opakuje, že ho postoj Kremlu, který zesiluje svoje útoky vůči Ukrajině, znepokojuje a nelíbí se mu, fakt je ale ten, že válka stále pokračuje.
A když se podíváme, co vše Trump v posledních týdnech prohlásil do médií (a skutečně se i stalo), zdá se, že snaha nastolit ve světě mír (a dosáhnout na vysněnou Nobelovu cenu za mír, kterou si dle svých slov zaslouží) vzala za své. Přednost dostávají ekonomické zájmy, resp. kroky k tomu získat ekonomický zisk a bohatství.
„Nerostná posedlost“
Účel přitom světí prostředky - viz zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, což dle Trumpa povede k tomu, aby se „Venezuela přiblížila vyspělému světu“. Odůvodnění, že jde o potlačení narkoterorismu, dost rychle vyšumělo a stále častěji je akcentován záměr kontroly nad venezuelským ropným průmyslem. Ostatně sám Trump prohlašuje, že „chce zpátky svoji ropu“ a zálusk má zřejmě i na další venezuelské nerostné bohatství.
Ostatně „nerostná posedlost“ byla patrná už loni při jednáních s Ukrajinci, u kterých si Trump „vydyndal“ dohodu o vytvoření společného rekonstrukčního fondu, což je jinými slovy dohoda o přístupu USA k ukrajinským přírodním zdrojům.
A pak tu máme téma posledních týdnů – Grónsko, které si Trump vysnil, že bude pod americkou vlajkou. Jako hlavní důvod potřeby vlastnictví Grónska uvádí Trump národní bezpečnost (a zabránění tomu, aby se největšího ostrova světa zmocnila Čína nebo Rusko). Avšak jedním dechem šéf Bílého domu ještě donedávna dodával, že pokud „neklapne“ použití ekonomické síly, nevylučuje použití síly vojenské. Je jen otázkou času, kdy si (zase) Trump vzpomene na Kanadu, která se rovněž obává o své nerostného bohatství.
Nobelovka vs. armáda snů
A když si k tomu všemu dáme do kontextu Trumpův plán na vytvoření armády snů, tedy plán na výrazné navýšení obranného rozpočtu ze současných 850 miliard dolarů na skoro dvojnásobek v příštím roce (1,5 bilionu dolarů), je jasné, že o mírovou nobelovku se zkraje roku 2026 u Trumpa nehraje.
Nemluvě o tom, že – jak americký prezident uvedl pro New York Times – jediným, čím se hodlá řídit, je „jeho morálka, jeho vlastní mysl, nepotřebuji mezinárodní právo“. Zdá se, že z mírotvůrce zde máme spíše kolonialistu a dost možná samozvaného pána světa…